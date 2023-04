Galaxy Z Flip 5 – Un visuel dévoile un écran extérieur beaucoup plus grand

Le Galaxy Z Flip 5 va renverser la vapeur. Le smartphone pliable de Samsung arrive avec un nouvel écran extérieur géant.

Le Galaxy Z Flip 4 a rencontré un vif succès depuis sa sortie mais contrairement à ses nouveaux concurrents il dispose d’un petit écran extérieur. En comparaison celui de l’Oppo Find N2 Flip mesure 3,6 pouces et celui du prochain Vivo X Flip devrait être encore plus grand.

Avec sa diagonale de 1,9 pouce celui du Galaxy Z Flip 4 paraît maintenant bien petit. Ses fonctions sont limitées. Il sert d’écran d’appoint pour afficher l’heure, la date, le pourcentage de la batterie et les notifications.

Samsung Galaxy Z Flip 5 – Un écran plus grand et plus interactif ?

Si on se base sur le visuel récupéré par le site SamMobile, Samsung va revoir sa copie sur le Galaxy Z Flip 5. Le smartphone pliable va accueillir un écran extérieur beaucoup plus grand.

Il recouvre quasiment toute les coque extérieure. On constate juste un décroché au niveau de l’appareil photo.

La partie du haut pourrait servir à afficher la barre de statut quand le reste de l’écran permettrait de consulter plus facilement des informations nécessitant plus d’espace comme des mails. Cet écran extérieur pourrait devenir plus interactif et plus fonctionnel.

Sa taille exacte reste encore incertaine mais la source à l’origine de cette fuite parle d’une dalle entre 3 et 4 pouces. Compte tenu des dimensions du Galaxy Z Flip 4 qui seront probablement les mêmes pour le Galaxy Z Flip 5, cet écran sera sans doute plus proche des 3 pouces.

Peu importe ce changement sera le bienvenu.