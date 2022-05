Samsung Galaxy Z Fold 4 – Des fuites révèlent plusieurs changements

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 change sur le fond et la forme. Plusieurs fuites nous révèlent ses caractéristiques et un nouveau format.

Samsung va faire évoluer le Galay Z Fold 4. La firme coréenne va modifier le ratio de son smartphone pliable. Le serial leaker IceUniverse a posté sur Twitter des photos d’une coque de protection de l’appareil.

Elles laissent supposer que la Galaxy Z Fold 4 sera un peu plus large et légèrement moins long que le Galaxy Z Fold 3. Les différences ne sont pas flagrantes mais elles sont suffisamment notables pour améliorer l’expérience utilisateur. A l’image de l’Oppo Find N, il sera sans doute plus agréable à utiliser lorsqu’il est fermé.

Galaxy Z Fold 4 – Du changement dans la continuité

Parallèlement, une autre source nous révèle les caractéristiques techniques du Galaxy Z Fold 4. Selon Yogesh Brar, le Galaxy Z Fold 4 conserve les mêmes écrans. A l’intérieur, on retrouve un écran pliable AMOLED de 7,6 pouces avec une résolution QXGA+ et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Une dalle de 6,2 pouces AMOLED HD de 120Hz habille l’extérieur.

Les performances devraient être au rendez-vous puisqu’il est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Celui-ci est accompagné de 12Go de Ram, mais Samsung propose une version avec encore plus de mémoire. Le modèle premium monte jusqu’à 16Go de RAM. Du côté du stockage, il embarque 256Go ou 512Go.

Si on se base sur les photos de la coque de protection, la forme du module photo ne change pas contrairement à sa composition. Elle change par rapport à celle du Galaxy S22 Ultra. Le module arrière rassemble un capteur de 50MP, un ultra grand-angle de 12MP et un capteur téléphoto X3 de 12MP. Concernant les caméras Selfies, celle située à l’intérieur est de 16MP et celle à l’extérieur de 10MP.

La batterie conserve la même capacité de 4400mAh. Malheureusement, la charge rapide ne va pas au delà de 25W.