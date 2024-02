Xiaomi 14 Ultra et Xiaomi 14 – Prix, caractéristiques techniques tout ce qu’il faut savoir

Les Xiaomi 14 Ultra et Xiaomi 14 débarquent en France. Prix, caractéristiques techniques, voici tout ce qu’il faut savoir.

Xiaomi a dévoilé les Xiaomi 14 Ultra et Xiaomi 14 au MWC 2024. Bonne nouvelle, ils seront tous les deux vendus en France et en Europe. Les Xiaomi 14 Ultra et Xiaomi 14 sont des photophones puissants sous HyperOS, le tout supervisé par Leica.

La composition de celui du 14 Ultra fait tourner la tête. Elle n’est pas loin de celle d’un appareil photo professionnel. Il faudra voir lors du test si la qualité est au rendez-vous et si c’est finalement utile sur un smartphone.

En attendant, découvrez les prix des Xiaomi 14 Ultra et Xiaomi 14 ainsi que leur fiche technique complète.

Xiaomi 14 Ultra

Le Xiaomi 14 Ultra est un photophone quasi professionnel selon les dires de Xiaomi. Il concentre tout le savoir-faire de Leica. Le smartphone embarque une quadruple caméra avec une gamme de focale qui va de 12mm à 120mm.

Le capteur principal de 50MP est signé Leica. Il s’agit d’un capteur 1 pouce. Cette caméra dispose d’une ouverture variable allant de f/1.63 à f/4.0. Il est accompagné d’un téléobjectif flottant 50MP de 75mm ainsi que d’un zoom périscopique Leica 120mm.

L’ensemble est fourni avec un ultra grand-angle 122° de 12mm. Le Xiaomi 14 Ultra peut enregistrer des vidéos 8K/30fps sur les quatre caméras.

Le Xiaomi 14 Ultra 16/512Go est à 1499€. Le smartphone est disponible en noir ou en blanc.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Les mordus de photo pourront agrémenter le Xiaomi 14 Ultra avec le Photography Kit. Il transforme le smartphone en une véritable appareil photo avec une poignée, un déclencheur et une molette de zoom. Le Photography Kit est à 199€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Xiaomi 14 Ultra – Toutes les caractéristiques techniques

Design

• Dimensions: 161.4mm x 75.3mm x 9.2mm

• Poids : 219,8g

• Xiaomi Shield Glass Front

• Xiaomi nano-tech vegan leather back

• IP682

• Couleurs : Noir, blanc

Caméras arrières

LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 ASPH.

• 23mm Leica 1-inch main camera

– ƒ/1.63-ƒ/4.0 stepless variable aperture

– 50MP wide-angle camera

– LYT-900, 1″ sensor size

– 1.6μm pixel size, 3.2μm 4-in-1 Super Pixel

– OIS, 8P aspherical lens

• 75mm Leica floating telephoto camera

– 50MP IMX858

– ƒ/1.8, OIS

– Supports 10cm macro photography

• 120mm Leica periscope camera

– 50MP IMX858

– ƒ/2.5, OIS

– Supports 30cm macro photography

• 12mm Leica ultra-wide camera

– 50MP IMX858

– ƒ/1.8, 122° FOV

– AF

– Supports 5cm macro photograph

• 2 Leica photographic styles: Leica Authentic Look, Leica

Vibrant Look

• Leica filtres : Leica Sepia, Leica Blue, Leica Vivid, Leica Natural,

Leica BW Natural and Leica BW High Contrast

• Master-lens system: 35mm Documentary, 50mm Swirly bokeh,

75mm Portrait, and 90mm Soft focus

• 6 focal lengths: 12mm (ultra-wide), 23mm (wide), 75mm

(telephoto), 120mm (periscope), extra 46mm and 240mm focal

lengths through In-Sensor-Zoom.

• MasterCinema

• Movie mode

• Enregistrement vidéo 8K professional en 30fps sur les 4 capteurs

• 10-bit LOG video recording, supports LUT import

• 16-bit Ultra RAW

Caméra avant

• 32MP in-display selfie camera

– ƒ/2.0

– 1/3.14″ pixel size

– Dynamic Framing (0.8x, 1x)

– Night mode

– HDR

– Mode Portrait avec bokeh et contrôle profondeur

Ecran

• 120Hz WQHD+ 6.73″ AMOLED display

– 20:9, 3200 x 1440, 522 ppi

– 1-120Hz LTPO: AdaptiveSync Pro, up to 240Hz touch sampling

rate3

– Brightness: HBM 1000 nits (typ), 3000 nits pic luminosité

– DCI-P3 color gamut

– 68 milliards couleurs

• Pro HDR display

• Dolby Vision®, HDR10+, HDR10, HLG

• Adaptive reading mode

• Sunlight mode

• 1920Hz PWM dimming / DC dimming

• TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified

• TÜV Rheinland Flicker Free Certified

• TÜV Rheinland Circadian Friendly Certifie

Performances

• Snapdragon 8 Gen 3

– 4nm power-efficient manufacturing process

– Qualcomm Adreno™ GPU

– Snapdragon X75 5G Modem-RF System

• LPDDR5X + UFS 4.0 Storage

– 16Go/512Go

• Xiaomi HyperOS

• Xiaomi Dual-Channel IceLoop system

Batterie

• 5000mAh (typ)

• Xiaomi AdaptiveCharge

• 90W HyperCharge filaire

• 80W sans fil HyperCharge4

• Recharge inversée sans fil

Audio

• Haut-parleurs stéréo

• 4-MIC Array

• Dolby Atmos

Connectivité

• Dual SIM5

• Wi-Fi 7 capability6

• Supports NFC7

• Bluetooth 5.4

• 5G: Supports NSA + SA

• Bands:

– 5G NR: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/668/77/78/79

– 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/668

– 4G: LTE TDD: 38/40/41/42/48

– 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19

– 2G: GSM: 2/3/5/8

Xiaomi 14

L’appareil photo du Xiaomi 14 a également été supervisé par Leica. Avec seulement trois caméras, il est plus raisonnable. La focale varie de 14mm à 75mm. Le capteur principal LeicaSummilux 1/1.31’’ possède une ouverture de f/1.6, combiné avec un téléobjectif flottant de 50/32MP. Le troisième capteur de la bande est un ultra grand-angle 115° de 50MP.

Le Xiaomi 14 8/256 est au prix de 999€. La version dotée de 512Go est à 1099€. Il existe en noir, en blanc et en vert jade.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Xiaomi 14 – Toutes les caractéristiques techniques

Design

• Dimensions: 152.8mm x 71.5mm x 8.2mm2

• Weight: 193g2

• Corning Gorilla Glass Victus front

• 3D curved glass back

• IP683

• Colors: Noir, Balnc, Vert Jade

Ecran

120Hz LTPO 6.36″ AMOLED display

– 20:9, 2670 x 1200, 460 ppi

– LTPO, AdaptiveSync Pro

– Dynamic 1-120Hz

– Up to 240Hz touch sampling rate

– OLED materials type: Xiaomi-custom C8 display panel

– Brightness: HBM 1000 nits (typ), 3000 nits pic luminosité

– P3 color gamut

– TrueColor display

• Pro HDR display

• Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

• Adaptive reading mode

• Sunlight mode

• TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified

• TÜV Rheinland Flicker Free Certified

• TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified

Caméras arrières

• LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.6-2.2/14-75 ASPH

• 23mm f/1.6 Leica main camera

– 50MP wide camera

– Light Fusion 900 image sensor

– 13.5 EV high dynamic range, native 14-bit color depth

– 1/1.31″ sensor size

– 2.4μm 4-in-1 Super Pixel

– f/1.6, 7P lens

– Xiaomi ProFocus

– Mode Portrait nuit

– 8K video recording

– Vidéo en Dolby Vision jusqu’à 4K en 60fps

– Movie mode

– Ultra Night Video

• 75mm f/2.0 Leica floating telephoto camera

– 50/32MP (total/effective) telephoto camera

– f/2.0, 6P lens

• 14mm f/2.2 Leica ultra-wide camera

– 50MP ultra-wide camera

– f/2.2, 6P lens, 115° FOV

• 2 styles photo : Leica Authentic Look & Leica Vibrant

Look

• Master-lens system: 35mm Black and white, 50mm Swirly bokeh,

75mm Portrait, and 90mm Soft focus

• 32MP in-display selfie camera

– 0.7μm pixel size

– f/2.0, 5P lens, 89.6° FOV

– Dynamic Framing (0.8x, 1x)

– Night mode

– Portrait mode

– HDR

Performances

• Snapdragon 8 Gen 3

– 4nm power-efficient manufacturing process

– Qualcomm Adreno™ GPU

– Snapdragon X75 5G Modem-RF System

• LPDDR5X + UFS 4.0 Storage

– 12GB+256GB, 12GB+512GB

• Xiaomi HyperOS

Batterie

• 4610mAh (typ)

• 90W HyperCharge

• 50W wireless HyperCharge

Audio

• Haut-parleurs Stéréo

• Dolby Atmos

• 4-MIC Array

Connectivité

• Dual SIM

• Wi-Fi 7 capability5

• Supports NFC6

• Bluetooth 5.4

• 5G: Supports NSA + SA

• Bands:

– 5G: n1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/48/66/75/77/78

– 4G: LTE FDD:

B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66

– 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48

– 3G: UMTS: B1/2/4/5/6/8/19

– 2G: GSM: B2/3/5/8

Xiaomi Smart Band 8 Pro est à 79,99€.

La Xiaomi Watch S3 sera disponible au prix de 149,99€.

La Xiaomi Watch 2 sera disponible au prix de 199,99€.

Cliquez ici pour découvrir toutes les nouveautés

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités