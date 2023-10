Xiaomi adopte HyperOS et lâche MIUI, une petite révolution est en marche

Xiaomi abandonne MIUI pour le remplacer par HyperOS. Il va y avoir du changement dans votre smartphone.

C’est une petite révolution qui se prépare chez Xiaomi. La compagnie chinoise va changer de système d’exploitation. Elle vient d’annoncer qu’elle va se séparer de MIUI au profit de HyperOS.

HyperOS – Démarrage annoncé avec le Xiaomi 14

Cela veut dire quoi concrètement. Les smartphones, tablettes et autres appareils Android de la marque fonctionnent avec une surcouche Android MIUI. Elle rassemble l’interface graphique et toutes les fonctions supplémentaires développées par Xiaomi.

Au-delà de l’aspect pratique cette surcouche donne une identité à chaque constructeur. Xiaomi a justement décidé de tourner la page de MIUI. Cela fait 13 ans que Xiaomi fait évoluer MIUI et pas toujours dans le bon sens. HyperOS va permettre de repartir sur des bases saines.

L’OS arrivera en même temps que la série des Xiaomi 14. Lei Jun, le CEO de la firme, a confirmé l’arrivée de cette surcouche Android et l’a qualifié de moment historique pour la compagnie. HyperOS sera déployé dans le monde entier dans le courant 2024. Il remplacera progressivement MIUI sur les appareils existants.

Xiaomi travaille sur HyperOS depuis 2017. Il a été pensé pour différentes catégories de produits comme les smartphones, les appareils connectés pour la maison ou encore les voitures.

Ce nouvel OS va s’adapter à l’ensemble de l’écosystème des produits de la marque et il est gigantesque. Xiaomi possède un catalogue de produits très variés. Grâce à lui, les utilisateurs pourront contrôler tous leurs produits sous un seul système.

HyperOS tire profit de toutes les ressources d’Android et aussi du système Vela développé en interne. Vela est un système pour gérer les IoT basé sur la plateforme open source NuttX. Nous en saurons plus sur HyperOS lors du lancement des Xiaomi 14.

Super excited to share @miuirom big announcement – the all new Xiaomi HyperOS!

It will come preinstalled w/ the latest Xiaomi 14 flagship series & will gradually replace MIUI. Can’t wait for this new era of Hyper Performance, fluidity and connectivity across Smartphones x AIoT! pic.twitter.com/CFGHApjziB

— Alvin @Xiaomi (@atytse) October 17, 2023