Xiaomi HyperOS – Une première liste officielle des smartphones mis à jour

Xiaomi a dévoilé officiellement les appareils qui passeront sous HyperOS. Votre smartphone ou votre tablette sont-ils dans la liste ?

La compagnie chinoise a décidé de remplacer MIUI sur ses smartphones par HyperOS. Ce nouveau système d’exploitation, toujours basé sur Android, a été repensé pour unifier tous les appareils du constructeur sous une même interface.

Smartphones, tablettes, iOT, tous les nouveaux appareils sortiront avec HyperOS préinstallé. Les Xiaomi 14 dévoilés en Chine sont les premiers à être équipés de l’OS.

Qu’en est-il des anciens smartphones Xiaomi ? Une première liste des smartphones qui pourraient potentiellement être mis à jour circulait avant le lancement mais elle n’avait rien d’officielle.

Xiaomi a corrigé le tir en dévoilant les premiers appareils qui recevront HyperOS entre décembre 2023 et janvier 2024. La liste est beaucoup plus restreinte que la précédente. Elle contient quelques smartphones Xiaomi et Redmi, des tablettes ou des TV.

Les smartphones Xiaomi et Redmi mis à jour sous HyperOS

Tous ces smartphones et tablettes seront mis à jour entre décembre 2023 et janvier 2024 : Xiaomi MIX Fold 3, Xiaomi MIX Fold 2, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi Pad 6 Max 14, Xiaomi Pad 6 Pro, Xiaomi Pad 6, Redmi K60 Extreme Edition, Redmi K60 Pro, Redmi K60.

Le constructeur a également cité les SmartTV Xiaomi TV S Pro 65 Mini LED, Xiaomi TV S Pro 75 Mini LED, Xiaomi TV S Pro 85 Mini LED, la Smart Camera 3 Pro PTZ version et le Xiaomi Sound speaker.

Comme vous pouvez le voir la liste n’est pas très longue mais elle s’allongera certainement avec le temps.

Il ne faut pas s’emballer sur ces dates de mise à jour car elles concernent la Chine. Il faudra patienter jusqu’au premier trimestre 2024 pour le début du déploiement d’HyperOS à l’international.

Via