Xiaomi HyperOS – La liste des smartphones compatibles avec le nouvel OS

Xiaomi a annoncé la sortie d’HyperOS. Quels sont les smartphones qui sont compatibles ? Voici la liste.

HyperOS va bientôt remplacer le système MIUI sur les smartphones Xiaomi. L’OS doit faire ses débuts avec l’arrivée de la série Xiaomi 14. Elle débarquera en Chine avant la fin du mois d’octobre 2023 selon les dernières rumeurs.

Plusieurs captures d’écran d’HyperOS ont échappé à la vigilance de Xiaomi. Elles sont apparues sur le réseau chinois Weibo prouvant que l’OS est dans les Starting Block. L’interface est visuellement plus aérée et plus lisible à l’image d’Android 14.

Au-delà de ce nouvel habillage, HyperOS est surtout une plateforme commune pour réunir une grande partie de l’écosystème de Xiaomi. HyperOS est également compatible avec les appareils iOT de la marque et les voitures.

Xiaomi HyperOS – Votre smartphone est-il éligible ?

Les Xiaomi 14 profiteront des nombreuses nouveautés d’HyperOS mais Xiaomi n’oublie pas ses smartphones plus anciens. La marque a confirmé que l’OS sera déployé progressivement sur d’autres smartphones.

Une liste des appareils éligibles a été postée sur le web. Elle n’est pas officielle mais elle est sensée sortir des tiroirs de Xiaomi. Elle contient des smartphones Xiaomi comme le Xiaomi 13T Pro, des Poco comme le Poco F5 Pro ou des Redmi comme le Redmi Note 12 Pro Plus. Il y a aussi quelques tablettes.

Votre smartphone fait-il partie de cette longue liste ?

Les smartphones Xiaomi compatibles avec HyperOS

Xiaomi 14 (pre-installed)

Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12T,

Xiaomi 12 Lite 5G, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12X

Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 11 Pro, Xiaomi 11

Xiaomi Mi 11X, Xiaomi Mi 11X Pro, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi 11i / 11i Hypercharge, Xiaomi 11 Lite 4G , Xiaomi 11 Lite 5G NE , Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 10S

Xiaomi MIX FOLD, Xiaomi MIX FOLD 2, Xiaomi MIX FOLD 3, Xiaomi MIX 4

Xiaomi Civi, Xiaomi Civi 1S, Xiaomi Civi 2, Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6 / Pro / Max, Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro Wifi

Les smartphones Poco compatibles avec HyperOS

POCO F5 Pro, POCO F5

POCO F4 GT, POCO F4

POCO F3, POCO F3 GT

POCO X6 Pro 5G, POCO X6 5G

POCO X5 Pro 5G, POCO X5 5G

POCO X4 GT, POCO X4 Pro 5G

POCO M6 Pro 5G, POCO M5s, POCO M5, POCO M4 Pro 5G , POCO M4 Pro 4G, POCO M4 5G, POCO M3 Pro 5G, POCO C55

Les smartphones Redmi compatibles avec HyperOS

Redmi K40, Redmi K40S, Redmi K40 Pro / Pro+, Redmi K40 Gaming

Redmi K50, Redmi K50i, Redmi K50i Pro, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Gaming, Redmi K50 Ultra

Redmi K60E, Redmi K60, Redmi K60 Pro, Redmi K60 Ultra

Redmi Note 10 5G / Redmi Note 11SE / Redmi Note 10T 5G, Redmi Note 10 Pro 5G, Redmi Note 10T, Redmi Note 10S / Redmi Note 11SE India, Redmi Note 10 Pro , Redmi 10 / Redmi 10 2022 / Redmi 10 Prime, Redmi 10C / Redmi 10 Power

Redmi Note 11 4G, Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / Redmi 11 Prime 5G, Redmi Note 11R, Redmi 11 Prime 4G, Redmi Note 11 4G / 11 NFC 4G,

Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T 5G, Redmi Note 11S, Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 11 Pro 4G, Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro, Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11T Pro / 11T Pro+

Redmi Note 12 4G / 4G NFC, Redmi 12C, Redmi 12, Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 12T Pro, Redmi Note 12 Pro Speed, Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G / Discovery, Redmi Note 12S, Redmi Note 12R / Redmi 12 5G, Redmi Note 12 5G / Note 12R Pro,

Redmi Note 13 4G / 4G NFC, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13R Pro, Redmi 13C

