Xiaomi Mi 11i Test Vidéo - Ecran AMOLED 120HZ et Snapdragon 888 pour moins de 700€ - IDBOOX

La famille Mi11 s’agrandit avec le Xiaomi Mi 11i, un smartphone premium sans concession. On vous dit tout dans notre test. (test non sponsorisé)

Xiaomi sort un nouveau smartphone 5G. Le Mi 11i se place entre le Mi11 et le Mi11 Ultra. C’est un appareil haut de gamme avec des caractéristiques techniques poussées. Ecran AMOLED, Snapdragon 888, caméra 108MP, il rassemble ce qui se fait de mieux en ce moment.

Comme d’habitude Xiaomi réussit à contenir le prix de son smartphone. Le Mi 11i est placé sous la barre des 700€.

Que nous réserve le Mi 11i pour ce prix-là ?

Xiaomi Mi 11i – Un design fin et élégant

Le Mi 11i reprend les lignes du Mi 11 Lite que nous avons testé précédemment. A l’avant, on retrouve un écran plat avec des bords fins et uniformes. La perforation ne se trouve pas sur le côté mais au centre.

Sa taille prouve qu’on est bien sur un smartphone premium. Elle est minuscule. C’est une des plus petites sur smartphone actuellement. Elle mesure seulement 3mm. Elle a un petit détail en plus qu’on adore et qui change tout. Un cercle argenté entoure la caméra Selfie.

Les finitions sont aussi soignées sur le reste du smartphone. Nous avons reçu en test le modèle Noir cosmique. La coque arrière est un vrai miroir. On peut se voir dedans très nettement.

C’est beau, c’est chic mais elle n’est pas épargnée par les traces de doigts. C’est le prix à payer pour la couche de verre Gorilla Glass Victus qui protège la coque.

Cette spécificité n’alourdit pas le smartphone. Il pèse 196 g. On ne ressent pas son poids dans la main. Il est agréable à manipuler mais compte tenu de la taille de son écran, l’utiliser d’une seule main demande une certaine agilité. Impossible de parcourir la dalle de 6,67 pouces avec le pouce.

Sans être aussi fin que le Mi 11 Lite, le Mi 11i mesure seulement 7,8 mm d’épaisseur. En contre partie, le bloc photo ressort de presque 3mm. Vous pouvez dire adieu à la stabilité lorsqu’il est posé sur une table. La coque dans la boite corrige le déséquilibre.

Les dimensions imposantes de ce module caméra pourraient être un handicap mais Xiaomi a encore une fois pris soin des détails. Il devient un élément de décoration. Avec plusieurs niveaux et un cerclage du capteur principal, il est très graphique.

Un écran AMOLED 120Hz

Le Xiaomi Mi 11i est un smartphone grand modèle. Son écran AMOLED mesure 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels). L’écran bénéficie d’un taux de rafraichissement de 120Hz. Il restitue une sensation tactile 360Hz.

Malheureusement, il n’y a pas de mode automatique et il faut switcher manuellement entre le 60Hz et le 120Hz.

L’interface offre de très nombreux réglages. On peut jouer avec la teinte, la saturation, la valeur, le contraste ou encore la gamme des couleurs. C’est un vrai tableau de bord mais le réglage automatique se charge de tout faire pour vous et il le fait bien. On ne peut rien lui reprocher.

L’écran ne vous laissera pas non plus tomber en extérieur. La luminosité atteint des pics de 1300 nits. L’écran est parfaitement lisible en plein soleil.

Inutile de chercher le lecteur d’empreintes sous l’écran. Il se trouve sur le côté et on commence à préférer ce système plutôt qu’un capteur sous l’écran. Il se montre ultra rapide et précis.

Des performances au top

Le Mi 11i intègre le top des processeurs du moment. Un Qualcomm Snapdragon 888 se cache sous la coque. Il est épaulé par 8Go de RAM DDR5 et 256Go de stockage en UFS 3.1. Vous devrez vous en contenter car il n’y pas de possibilité d’extension via microSD.

Avec une telle configuration, le smartphone fait tourner tous les gros jeux 3D sans aucun problème. Call of Duty Mobile tourne, les graphismes et la fréquence d’imagés réglés au maximum. Le jeu est ultra fluide.

Le Mi 11i est compatible Dolby Atmos. Ca n’a rien de très original mais il intègre un double haut-parleur stéréo. Celui du haut est également placé sur la tranche ce qui permet au smartphone de reproduire une son plus puissant et immersif.

Une triple caméra 108MP

Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, le Mi 11i dispose d’un impressionnant module photo. Il rassemble un capteur de 108MP qui combine 9 pixels en 1. Il produit des photos en 108MP ou en 12MP. (Les photos ci-dessous sont en 12MP et 108MP.)

Ce capteur de 108MP prend des photos avec un niveau de précision incroyable. On peut zoomer pour faire apparaître des détails insoupçonnés. Le zoom X10 devient presque inutile.

Le traitement des couleurs est légèrement différent entre les photos en 12MP et 128MP. Celles en 12MP sont plus lumineuses et un peu plus poussées tout en restant dans le domaine du raisonnable.

Le contraste est accentué sur les photos en 128MP mais il y a une sorte de voile vert qui recouvre les photos. On s’en rend uniquement compte quand on compare les clichés côte à côte.

L’ultra grand-angle gère bien la luminosité. Les photos ne sont pas surexposées. Le capteur ne dénature pas les couleurs. Elles sont plus proches du rendu des photos en 12MP qu’en 108MP.

Portraits, Macro et mode nuit

Le Mi 11i excelle dans les portraits. Les détourages sont propres et quand ils deviennent trop complexes, il n’abuse jamais du flou. On peut régler le niveau de flou d’arrière plan en prenant la photo mais aussi à postériori.

L’interface nous réserve quelques surprises pour donner vie aux portraits. En plus de l’intensité de l’effet Bokeh, le Mi 11i propose d’appliquer des effets animés sur les fonds d’arrière plan. C’est très sympa et on peut les enregistrer en vidéo.

Comme sur quasiment tous les smartphones on retrouve un capteur Macro. On peut prendre des photos entre 3 cm et 7 cm. Il est facile à utiliser grâce à une mise au point automatique très réactive.

Le Mi 11i se montre également performant de nuit. Le mode automatique n’a pas à rougir face au mode nuit. Il y a moins de détails et les contrastes sont moins marqués mais le niveau de bruit est limité. Le mode nuit l’emporte en accentuant la luminosité sans en abuser. (Les photos ci-dessous ont été prises en auto et avec le mode nuit)

Etrangement, le mode nuit gère moins bien les éclairages urbains. Comme vous pouvez le voir sur les photos il est plus prononcé qu’en automatique.

Des vidéos en 8K

Le Mi 11i se montre très performant en vidéo. Il filme en 4K et en 8K en 30fps. En 4K, le smartphone supprime sans problème les soubresauts. L’image est fluide et sans scintillement. Vous pouvez voir une démo dans la vidéo ci-dessus.

Le smartphone peut aussi filmer en 8K. Il a plus de mal à stabiliser l’image mais le rendu reste propre. Il ne faut pas faire de mouvements brusques. L’absence de stabilisateur optique se fait sentir. Un Gimbal s’impose.

Filmer en 8K impacte fortement la batterie. Elle demande beaucoup de ressources au smartphone et elle a tendance à fondre à vue d’œil.

L’autonomie

Le Mi 11i intègre une batterie de 4520mAh. Xiaomi a choisit entre la finesse de son smartphone et la taille de la batterie. Entre l’écran AMOLED 120Hz et la 5G, elle lui confère une autonomie d’une journée. C’est déjà pas mal.

Une partie de 20 minutes de Call of Duty avec l’écran en 120Hz consomme 6% de batterie.

Celle-ci est compatible avec la charge rapide 33W. Grâce à elle, le smartphone passe de 0 à 100% en 52 minutes. Vous n’aurez pas besoin de repasser à la caisse car le chargeur est inclus dans la boite.

Ce qu’on en pense

Le Mi 11i 5G est une bonne surprise. Xiaomi maîtrise son sujet et montre qu’elle sait aussi faire des smartphones premium avec une très bon rapport qualité / prix.

Ecran AMOLED 120Hz, processeur Snapdragon 888, RAM DDR5, stockage UFS 3.1, caméra 108MP, sa fiche technique rassemble ce qui se fait de mieux actuellement.

Il a quelques petits défauts notamment au niveau du capteur photo 108MP qui nécessiterait quelques réglages mais ce n’est rien quand on regarde le potentiel du Mi 11i. Xiaomi propose un appareil puissant et agréable à l’œil qui sait tout faire pour moins de 700€.

Le Mi 11i est disponible en précommande du 11 mai au 27 mai au prix de 699,90€ avec 8/256Go.

Xiaomi Mi 11i – 5G Ecran 6,67 pouces AMOLED- 120Hz Définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processeur Qualcomm Snapdragon 888 – 5G RAM Stockage 256Go UFS 3.1 Extension Non Caméras arrières 108MP (f/1.52) + UGA 119° 8MP (f/2.2) + TéléMacro 5MP 3cm/7cm (f/2.4) – vidéo 4K/60fps 8K/30fps Caméras frontales 20MP (f/2.45) IP68 Non Batterie 4520mAh Charge rapide Oui 33W – Chargeur inclus Dual SIM 2 NanoSim Lecteur empreintes Sur le côté Prise Jack Non Connecteur USB-C Android Android 11 – MIUI 12 Dimensions 163,7 x 76,4 x 7,8 mm – 196g