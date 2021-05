Etude Audible – Les Français et les contenus audio, livre et podcast - IDBOOX

Audible a dévoilé les chiffres de son étude annuelle sur les Français et les « contenus audio parlés » (livre audio et podcast principalement).

Cette étude menée par Opinion Way démontre une fois encore, que les français sont de plus en plus amateurs de contenus audio. Audible est un pionnier de la lecture audio. La plateforme propose des livres à écouter et des podcasts.



Ces chiffres sont à mettre en regard des derniers chiffres Médiamétrie ici et ceux fournis par le SNE ici.

Premier constat, 55% des répondants ont déjà écouté au moins un contenu audio. Les audiophiles sont assez jeunes, 41% ont moins de 35 ans. Ils sont aussi parents, 42% ont au moins un enfant.

Le confinement un booster pour l’écoute audio

Pendant les différents confinements les français ont voulu tester de nouvelles façons de se cultiver et se distraire. 55% des Français ayant déjà écouté un contenu audio, plus de deux sur cinq ont déclaré avoir commencé à écouter ce type de contenu pendant ou après le confinement de mars 2020.



34% déclarent avoir augmenté leur consommation depuis le premier confinement. Quant aux habitués des livres audio, ils estiment avoir augmenté leur consommation de contenus audio de 52%.



Au global, 69% des sondés pensent qu’ils continueront à écouter des contenus audio lorsque la situation sera revenue à la normale.

Les outils pour l’écoute

Si le smartphone est l’outil le plus plébiscité pour l’écoute de contenus audio (61%), les français multiplient les supports.



30% utilisent une tablette, 39% un ordinateur, 16% en voiture. L’autre support d’écoute en développement, c’est l’utilisation d’enceintes connectées de type Echo13% en utilisent.



Quant aux moments privilégiés pour l’écoute et aux types de contenus écoutés, là aussi c’est la liberté et la variété qui priment D’ailleurs, les parents (79%) utilisent ce format pour initier les enfants à divers horizons : littérature, développement personnel etc. (voir infographie ci-dessous).