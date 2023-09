Xiaomi Redmi Note 13 – Les premières infos commencent à filtrer

Le Xiaomi Redmi Note 13 lâche ses premières infos avant son lancement. Attention c’est du lourd.

Xiaomi a confirmé que le Redmi Note 13 va bientôt débarquer en Chine. Il faudra être un peu plus patient pour le voir arriver en France et en Europe. Si on se réfère au planning de Xiaomi, il ne pointera pas le bout de ses pixels avant le début de l’année prochaine.

Si on se base sur les informations divulguées par DigitalChatStation, l’attente vaut la peine. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus nous avait impressionné lors de notre test.

Xiaomi a mis les bouchées doubles pour que la star des smartphones milieu de gamme ne perde pas sa couronne.

Xiaomi Redmi Note 13 – Un processeur Qualcomm sous le capot

Cette nouvelle série se compose de trois appareils : Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro et Redmi Note 13 Pro Plus. Vous noterez sur le visuel ci-dessous que Xiaomi a fait un gros effort sur le design. La coque semble recouverte de cuir vegan multicolore.

Chaque modèle possède des caractéristiques différentes mais ils ont un point en commun. Ils tournent tous avec un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 gravé en 4nm. Cela promet de bonnes performances et une consommation d’énergie maitrisée.

Les trois smartphones sont également équipés d’un écran flexible qui protège les yeux mais sans support plastique. Il gagnera peut-être un ou deux millimètres d’épaisseur. Cet écran est plat.

Redmi Note 13 Pro Plus – Un nouveau capteur photo 200MP

Seul le Redmi Note 13 Pro Plus a le droit à un écran incurvé. Cette dalle abrite le lecteur d’empreintes. La partie photo est également plus développée. L’appareil photo arrière intègre un capteur principal de 200MP HP3 customisé par Samsung.

Autre originalité relevée par le serial leaker le Redmi Note Pro Plus possède une ouverture en plus du micro, du haut-parleur et du capteur infrarouge. Il ne donne aucune indication sur sa fonction. Pour finir, le Redmi Note 13 Pro Plus devrait aussi être IP68.

Nous en sauront plus la semaine prochaine lors de sa présentation en Chine.

