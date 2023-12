Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus – On connait son prix pour la France et il donne le sourire

La sortie des Xiaomi Redmi Note 13 se rapproche et les smartphones se dévoilent un peu plus chaque jour. Le prix du Redmi Note 13 Pro Plus a fuité.

Les Xiaomi Redmi Note 13 n’arriveront pas avant 2024 en Europe. Il a fallu patienter jusqu’à la fin du premier trimestre 2023 pour les Redmi Note 12 mais nous espérons que les nouvelles pépites de Xiaomi sortiront plus tôt en Europe.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus – Son prix en France donne le sourire

Quoi qu’il en soit, l’arrivée d’un nouveau Redmi Note est toujours un événement. Cette gamme est réputée pour son très bon rapport qualité / prix. Les Xiaomi Redmi Note 13 ne font pas exception. Ils sont très attendus.

Déjà sortis en Chine, leurs caractéristiques n’ont plus de secret. Il restait encore une inconnue. Les prix en France et en Europe n’avaient pas encore été évoqués. Les revendeurs commencent à lister les smartphones.

Le Redmi Note 13 Pro Plus a été repéré sur des sites européens notamment Amazon. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus équipé de 8Go de RAM et de 256Go de stockage est annoncé à 499€ en France. Le smartphone est au même prix que son prédécesseur.

Il faut aller en Espagne ou en Italie pour le trouver une peu moins cher. Il est affiché à 449€.

Redmi Note 13 Pro Plus – Des caractéristiques techniques revues à la hausse

Son prix n’augmente pas au contraire de ses caractéristiques techniques. Le Redmi Note 13 Pro Plus intègre un écran OLED incurvé de 6,67 pouces.

Sa résolution passe à1,5K (2712 x 1220 pixels) contre du FullHD+ pour le Redmi Note 12 Pro Plus. Le taux de rafraichissement de cette dalle monte jusqu’à 120Hz.

Un processeur MediaTek Dimensity 7200 Ultra se cache sous la coque. Il est accompagné de 8Go de RAM DDR5 et 256Go de stockage en UFS 3.1. Cette configuration garantit une haute vélocité.

Sa batterie de 5000mAh conserve la compatibilité avec la recharge 120W. On espère que le chargeur sera toujours vendu avec le smartphone en Europe.

Le Redmi Note 13 Pro Plus récupère la certification IP68 devenant ainsi résistant à l’eau et à la poussière. Autre changement, le lecteur d’empreintes serait désormais placé sous l’écran.

Nous terminons ce tour de table avec la partie photo. Le capteur principal de 200MP sera assisté par un ultra grand-angle de 8MP et un objectif Macro de 2MP. La caméra Selfie est de 16MP.

Via 1 et 2