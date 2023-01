Deux nouveaux appareils TCL avec des écrans NXTPaper améliorés

TCL a profité du CES 2023 pour annoncer la sortie de deux appareils équipés de la nouvelle version du son fameux écran NXTPaper.

Avant de commencer, c’est quoi un écran NXTPaper ?

TCL NXTPaper – Qu’est-ce que c’est ?

Cette technologie a la particularité de limiter l’émission de lumière bleue et de reproduire la sensation du papier. Il ne s’agit d’un écran e-ink mais bien d’un écran LCD.

Nous avions pu tester la tablette TCL NXTPaper en mai 2022. Nous vous invitons à regarder notre vidéo de la NXTPaper 10s pour voir cette technologie en action.

La tablette nous avait impressionné mais l’écran manquait un peu de luminosité. TCL a remédié à cet inconvénient en augmentant la luminosité de 100% par rapport à l’écran précédent. Cette luminosité n’a pas d’incidence sur les yeux puisque le NXTPaper filtre jusqu’à 61% de lumière bleue.

TCL applique cette nouvelle génération de NXTPaper sur une tablette 12 pouces et un ordinateur 2-en-1.

TCL NXTPaper 12 Pro

La TCL NXTPaper 12 Pro est une tablette de 12,2 pouces avec une résolution 2K. Le format est un peu particulier puisque l’image a une forme 3:2 Avec un format d’image 3:2 offrant plus de 18% de contenu supplémentaire par rapport à un écran 16:9.

Vous pourrez écrire, dessiner et travailler comme sur une feuille de papier grâce à un stylo électronique à faible latence. Il est malheureusement vendu séparément. La tablette intègre une batterie de 8000mAh et pèse 600g.

La tablette TCL NXTPaper 12 Pro est vendu à partir de 499$ et une version 5G sortira dans le courant de l’année à 549$.

TCL Book X12 Go

Le TCL BOOK X12 Go est le premier ordinateur portable détachable 2-en-1 de TCL. Il est doté d’un écran 2K de 12,2 pouces au même format que la tablette. Son clavier est détachable et il tourne sous Windows 11 Home.

Son processeur Qualcomm Octa-core Snapdragon 7c Gen 2 lui permet d’effectuer toutes les tâches d’un ordinateur sous Windows. Sa batterie longue durée lui assure une autonomie de 14 heures.

On ne connaît pas encore son prix. Le Le TCL BOOK X12 Go sera commercialiser plus tard dans l’année.

On espère que ces deux produits arriveront en France rapidement.