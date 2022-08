TCL 30 5G Test – TCL fait évoluer ses smartphones dans le bon sens

On a testé le TCL 30 5G. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce smartphone 5G au design revisité.

Lorsqu’on évoque le nom de TCL, on pense immédiatement aux téléviseurs et aux écrans ou à la tablette Nxtpaper 10s. La marque propose aussi une large gamme de smartphones couvrant tous les prix. On vous propose de découvrir le TCL 30 5G dans notre test. (test non sponsorisé)

TCL 30 5G – Le design

TCL a fait évoluer le design de ses appareils. Le TCL 30 5G bénéficie de finitions soignées avec un design épuré. Il est recouvert d’une belle coque irisée. Elle change complètement de couleur en fonction de la lumière.

Elle passe du bleu, au rose, au jaune. Sa texture soyeuse est agréable et elle ne marque pas les traces de doigts.

L’épaisseur du smartphone a été réduite à 7,74 mm et pèse seulement 184 g. Ces dimensions font du TCL 30 5G un poids plume facile à manipuler d’une seule main avec une bonne ergonomie.

On regrettera juste l’emplacement du lecteur d’empreintes. Il est placé un peu trop bas sur la tranche du smartphone. On doit faire glisser le smartphone dans sa main pour l’atteindre.

On trouve de l’autre côté un bel écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+. Le taux de rafraîchissement reste en 60Hz. En tant que spécialiste des écrans, on ne comprend pas pourquoi TCL n’a pas fait l’effort de choisir un autre format pour la caméra Selfie. Elle est logée dans une grosse encoche en forme de goutte d’eau très visible.

Heureusement, cet écran a d’autres qualités. Il bénéficie de la technologie d’affiche propriétaire NXTVision. L’IA optimise l’image tout en protégeant les yeux. Les couleurs sont riches et les contrastes automatiquement améliorés par l’intelligence artificielle.

Cette dalle profite également d’un niveau de luminosité élevé qui monte jusqu’à 900 nits. Autant vous dire qu’on n’a aucun mal à lire son écran en plein soleil. L’écran diffuse également 30% de lumière bleue en moins sans jaunir l’image.

Les performances

Le TCL 30 5G est un smartphone milieu de gamme qui tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 700. Il est accompagné de 4Go de RAM et de 64 ou 128Go de stockage. Cet espace est extensible via microSD jusqu’à 1To.

Grâce à cette configuration, vous pouvez jouer confortablement à des jeux optimisés comme Call of Duty Mobile Asphalt 9. COD se lance avec des graphismes et une fréquence d’image réglés sur le niveau moyen. Il réussit également son examen de passage avec PUBG.

Cela devient beaucoup plus compliqué avec des jeux 3D plus gourmands comme Genshin Impact. C’est jouable mais il faut afficher les effets spéciaux et les graphismes au minimum pour conserver une relative fluidité.

Le smartphone ne possède qu’un seul haut parleur. Son emplacement a été pensé pour qu’on ne le masque pas quand on joue. Le son est puissant mais il manque cruellement de grave.

L’autonomie

Le TCL 30 5G possède une batterie de 5010mAh. Elle lui confère une autonomie entre 1,5 et 2 jours. Cette durée varie en fonction de votre utilisation et de la 5G.

Si vous êtes joueur, comptez plutôt sur une journée. Une partie de 20 minutes de Call of Duty Mobile consomme 5% d’énergie.

Le smartphone est compatible avec la recharge rapide 18W. Il faut 1h40 pour que le smartphone se recharge à 100%. Il récupère 10% en 10 minutes ce qui permet de l’utiliser immédiatement.

La photo

Le TCL 30 5G intègre une triple caméra. Le module photo se compose d’un capteur principal de 50MP, d’un capteur de profondeur de 2MP et d’un objectif Macro de 2MP. Le capteur ultra grand-angle est aux abonnés absents. Le smartphone s’en passe très bien.

L’appareil photo peut prendre des clichés en 12MP ou 50MP. Etonnamment, les photos en 50MP manquent de finesse. C’est flagrant même à 50% de la taille de l’image.

Pour avoir de belles photos, il vaut mieux rester en 12MP. Les détails sont plus abondants et les couleurs sont proches de la réalité. Forte luminosité, contre-jour, zones sombres, le smartphone déjoue tous les pièges.

A noter que le TCL 30 5G ne propose pas de mode Nuit. C’est l’IA qui gère tout.

Le mode portrait ne fait pas vraiment dans la finesse. Une auréole de flou engloutit tous les cheveux qui dépassent et il a aussi tendance à trop forcer sur la luminosité.

Ce qu’on en pense

Le TCL 30 5G est un smartphone qu’on se verrait bien glisser dans sa poche. La marque a fait de gros efforts sur le design et le résultat ne manque pas de charme. On aurait aimé que le constructeur traite de la même façon l’ensemble de la fiche technique de l’appareil.

Elle oscille entre très bon et déconcertant. L’écran est splendide mais TCL a choisi de conserver une encoche en forme de goutte d’eau et un taux de rafraichissement en 60Hz.

De la même façon, l’appareil photo 50MP prend de belles photos de jour mais l’interface est dépourvue d’un mode nuit confié à l’IA.

Ces choix pèsent dans la balance mais le TCL 30 5G possède d’autres atouts comme sa bonne autonomie ou son processeur. Le Mediatek Dimensity 700 permet de jouer dans de bonnes conditions et de profiter de la 5G sans faire exploser le prix.

Le TCL 30 5G est annoncé au prix de 279€ avec 64Go de stockage. Il faut compter 299€ pour la version 128Go.

TCL 30 5G – La fiche technique

TCL 30 5G Ecran 6,7 pouces AMOLED – 60Hz Définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) – 900 nits Processeur MediaTek Dimensity 700 – 5G RAM 4Go Stockage 64/128Go Extension oui 1To Caméras arrières 50MP + 2MP Macro + 2MP profondeur – Vidéo 1080p/30fps Caméras frontales 13MP IP68 Non Batterie 5010mAh Charge rapide 18W Dual SIM NanoSim double Lecteur empreintes Sur le côté Prise Jack Oui Audio 1 Haut-parleur Android Android 12 – TCL UI 4.0 Dimensions 164,5 x 75,2 x 7,7 mm – 184 g