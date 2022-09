Honor 70 – Un milieu de gamme qui a tout d’un grand

Présenté à l’IFA 2022, le Honor 70 est le nouveau représentant du milieu de gamme de la marque. On vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Honor a présenté à l’IFA 2022 le Honor 70 accompagné de la Honor Pad 8 et du PC MagicBook 14. De retour sur le devant de la scène, la compagnie construit peu à peu son écosystème.

Nous avons pris en main chacun d’entre eux. Concentrons-nous dans un premier temps sur le Honor 70. Voilà ce qu’il faut retenir.

Le Honor 70 flirte avec les smartphones premium

Le Honor 70 est le successeur du Honor 50. La compagnie a fait l’impasse sur le 60. Son nouveau smartphone prend de la hauteur avec une fiche technique qui donne le vertige. On y découvre plusieurs composants qu’on ne voit habituellement que sur des flagship.

Comme tous les smartphones de cette ligne, il possède un écran avec des bords incurvés. Cette dalle OLED mesure 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz LTPO.

On vous rappelle que cela veut dire que son taux de rafraichissement adaptatif peut passer de 1Hz à 120Hz en fonction du contenu affiché pour économiser de la batterie.

Honor 70 – Un capteur photo Sony IMX800 inédit

Honor innove sur la partie photo avec trois caméras. Le capteur principal est un Sony IMX800. C’est la première fois qu’il est utilisé dans un smartphone. Il est assisté par un ultra grand-angle de 50MP qui fait aussi office de Macro. Pour terminer cet ensemble, Honor a ajouté un capteur de profondeur pour les portraits.

Le Honor 70 a l’air prometteur au niveau photo mais aussi en vidéo. Honor a développé un nouveau mode vidéo, baptisé Solo Cut. Il permet d’enregistrer une vidéo d’un groupe de personnes et de faire un focus sur l’une d’entre elle. On a essayé c’est intéressant.

On clique sur l’un des sujets détecté à l’écran et l’IA va l’isoler. Il va être filmé en même temps dans une fenêtre pop-up. La taille et le sens de la prise de vue sont modifiables en temps réel. Le capteur Selfie est de 32MP.

Une recharge 66W

Pour assurer de bonnes performances stables, Honor a confié la lourde tâche à un processeur Qualcomm Snapdragon 778G Plus. C’est une puce « milieu de gamme » qui ne démérite pas. Elle est assistée par 8Go de RAM et 128/256Go de stockage. Avec cette configuration, on peut jouer dans de bonnes conditions à n’importe quel jeu.

Honor a glissé sous la coque une batterie de 4800mAh. Grâce à elle, le Honor 70 ne devrait pas vous laisser tomber avant la fin de la journée, à confirmer dans notre test. Un chargeur 66W est livré avec l’appareil. Il permet de passer de 0 à 100% en 45 minutes.

Il faut également préciser que le Honor 70 est le premier smartphone de la marque à tourner avec la nouvelle surcouche Magic UI 6.1 basée sur Android 12. Elle décuple les fonctions du Honor 70 avec notamment la possibilité de communiquer avec la tablette Honor Pad 8 et le PC MagicBook 14.

A quel prix est proposé le Honor 70 ?

On reste sur des prix milieu de gamme. Le Honor 70 8/128Go est affiché à 549€. Le modèle avec 8/256Go est au prix de 599€. Pour le lancement, Honor vous offre une paire d’écouteurs Honor Earbuds 3 Pro et une coque.

Vous recevez également un bon d’achat de 50€ en suivant ce lien. Cela fait passer le Honor 70 8/256Go à 549,90€.

