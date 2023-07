Honor 90 – Une offre irrésistible avec 100€ de remise et des Earbuds 3 offerts

Le Honor 90 est officiel et c’est aussi un bon plan. A seulement 499,90€ après réduction, il est présenté comme le meilleur produit de sa catégorie dans plusieurs domaines.

Le Honor 90 repousse les limites du milieu de gamme avec des caractéristiques techniques impressionnantes pour son prix.

Honor 90 – 100€ de remise et des Honor Earbuds 3 offerts

Capteur photo 200MP, écran LTPO 120Hz ultra lumineux, batterie de 5000mAh, le Honor est un super bon plan d’autant plus qu’il bénéficie d’une offre de lancement irrésistible. Le Honor 90 est vendu 599,99€, mais du 6 juillet au 19 juillet 2023 à minuit, son prix baisse de 100€ avec ce coupon AID90.



Cette réduction immédiate fait passer le Honor 90 de 599,99€ à 499,90€. Honor se montre encore plus généreux puisque le constructeur vous offre en plus une paire d’écouteurs sans fil Earbuds 3 Pro d’une valeur de 199,90€ + 1 coque offerte. Suivez ce lien pour acheter le Honor 90.

Honor 90 – Une caméra de 200MP

Le Honor 90 se distingue au niveau de l’ensemble de ses caméras. L’appareil photo est basé sur un capteur photo principal de 200MP de 1/1.4 pouce. Ce n’est pas courant dans cette gamme de prix.

Les amateurs des Selfies ne sont pas oubliés. Ils pourront capturer leurs émotions grâce à un capteur de 50MP.

Equipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 et d’une large chambre de dissipation thermique, le Honor 90 assure aussi côté performances.

Il possède tout ce qu’il faut pour satisfaire les gamers. Sa batterie de 5000mAh lui offre en plus une autonomie confortable qui peut aller jusqu’à deux jours ou 20 heures de lecture vidéo.

Honor 90 – Le meilleur écran de sa catégorie

Honor a également soigné tous les aspects de son nouveau smartphone pour qu’il soit à la fois beau et performant. Le Honor 90 vous accueille avec un splendide écran Quad Curved de 6,7 pouces. Incurvé sur les côtés mais aussi en haut et en bas, il donne l’impression de flotter.

Cette dalle repose sur une technologie AMOLED LTPO ce qui veut dire que son taux de rafraichissement varie entre 1Hz et 120Hz.

Son niveau de luminosité est également impressionnant. L’écran peut atteindre des pics de 1600 nits.

Le Honor 90 sait aussi prendre soin de vos yeux. Il ajuste dynamiquement la luminosité, la température et il limite également le scintillement de l’écran. C’est le premier smartphone à obtenir la certification TUV Flicker Free avec une fréquence de 3840Hz.

Autre preuve de sa qualité, le smartphone a obtenu la première place du classement « Écran » DXOMARK pour sa catégorie.

A seulement 499,90€ avec le code AID90 le Honor 90 est le bon plan incontournable du segment milieu de gamme. Suivez ce lien pour l’acheter

Découvrez aussi l’offre très intéressante de SFR Cliquez ici

Bénéficiez également des mêmes conditions si vous êtes chez Orange en cliquant ici





Article sponsorisé