Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Test – A plus de 1000€ vaut-elle le coup ?

Nous avons testé la Galaxy Tab S9 Ultra, l’impressionnante tablette de Samsung avec son écran de 14,6 pouces. Voici ce que nous en avons pensé.

Avec la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, l’effet Waouh est garanti dès l’ouverture de la boite C’est un peu la Rolls des tablettes Android. Elle est vendue à partir de 1499€. A ce prix là, vaut-elle le coup ? La réponse est dans notre test non sponsorisé.

Galaxy Tab S9 Ultra – Un design simple, épuré et raffiné

La Samsung Galaxy Tab S9 Ultra est un peu la Rolls des tablettes Android. L’effet Waouh est immédiat dès l’ouverture de la boite. Comme pour les Galaxy S23, Samsung mise sur un design ascétique et des finitions premium. Le châssis est en aluminium brossé. Il est très doux au toucher mais il marque un peu les traces de doigts.

Le dos est épuré. Une zone aimantée à côté des deux capteurs photo permet de faire tenir le S-Pen. Il tient très bien comme vous pouvez le constater dans notre vidéo.

A l’avant, la Galaxy Tab S9 Ultra conserve son encoche. On croyait qu’elles avaient toutes disparues mais Samsung persiste et signe. L’encoche permet d’avoir une bordure plus fine.

La Galaxy Tab S9 Ultra est une tablette au format XXL. Son écran a la taille de celui d’un ordinateur portable mais elle n’en a ni le poids ni l’encombrement.

Ergonomie et prise en main

La Galaxy Tab S9 Ultra mesure 208,6mm de haut et 326,4mm de largeur. Avec de telles dimensions, on pourrait s’attendre à ce qu’elle soit épaisse. C’est tout le contraire.

La tablette ne fait que 5,5mm d’épaisseur. C’est plus fin que la majorité des smartphones du marché en ce moment. Elle renvoie malgré tout une image de solidité.

La Galaxy Tab S9 Ultra affiche sur la balance 732g. Ce n’est pas extrêmement lourd pour une tablette de cette taille mais son poids se fait vite sentir. On a tendance à la poser à plat ou à la mettre contre ses genoux pour jouer ou regarder un film.

De toute façon, vous la prendrez naturellement à deux mains. Ses dimensions poussent à la tenir horizontalement.

Si jamais il vous prend l’envie d’utiliser la Galaxy Tab S9 Ultra dans votre bain ou à la piscine, vous serez heureux d’apprendre qu’elle est certifiée IP68. Elle résiste donc à l’eau et à la poussière. C’est la première Galaxy S avec cette certification.

Autre nouveauté, le capteur d’écran fait son grand retour sous l’écran. Il est réactif mais avec la taille de la tablette, il n’est pas simple à utiliser.

Un écran géant

La Galaxy Tab S9 Ultra en met plein la vue avec son écran de 14,6 pouces. La qualité Samsung est au rendez-vous. La tablette embarque une dalle Dynamic AMOLED X2 avec une résolution de 2960 x 1848 pixels.

Son taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120Hz mais ce n’est pas une dalle LTPO. C’est étonnant pour un appareil à plus de 1000€. Mis à part ce détail, les couleurs sont riches et éclatantes comme on pouvait s’y attendre de la part de Samsung.

Le niveau de luminosité atteint des pics de 1750nits. C’est très largement suffisant pour utiliser la tablette en extérieur mais encore faut-il le vouloir. La taille de la Galaxy Tab S9 Ultra, la destine plutôt à être une tablette de salon. Les reflets sur son écran nous confortent dans cette idée.

Des performances au top

La Galaxy Tab S9 Ultra n’est pas qu’une belle tablette, elle est également puissante. Comme avec les Galaxy S23, Samsung a fait l’impasse sur ses processeurs Exynos pour un Qualcomm Snapdragon 8 Gen. Il est assisté par 12Go de RAM et 256Go de stockage extensible via microSD. Cette configuration peut monter jusqu’à 16Go de RAM et 1To de stockage.

La tablette avale tous les jeux exigeants sans broncher. Genshin Impact se lance mais vous pouvez pousser les graphismes au maximum et la fréquence d’image à 60fps. La tablette tient le choc et vous ne ressentirez aucun ralentissement.

Compte tenu de la taille de l’écran, jouer sans manette n’est pas toujours évident. Il faut parfois faire le grand écart avec les doigts pour atteindre les commandes. On préférera également la poser à plat. Après une séance de jeu de 20 minutes son poids se fait sentir.

La qualité du son est à la hauteur de celle de l’écran. La Galaxy Tab S9 Ultra est entourée des quatre haut-parleurs AKG compatibles Dolby Atmos. Ils restituent un son enrobant qui joue sur la partition des mediums. Les haut-parleurs laissent passer tout de même quelques graves pour montrer leur puissance.

Une tablette pour les loisirs et le travail

La Galaxy Tab S9 Ultra est une tablette taillée pour les loisirs mais aussi pour le travail notamment grâce à son S-Pen. Il se colle à l’arrière de la tablette pour se recharger.

Il est aussi léger et aussi agréable à tenir qu’un crayon papier. Les sensations et le confort d’utilisation sont quasiment identiques. Il permet de prendre des notes ou de dessiner avec la fluidité et la précision d’un vrai stylo. On a vraiment l’impression d’écrire sur du papier.

Le mariage de la Galaxy Tab S9 Ultra et du S-Pen permet de gagner du temps dans son travail. Grâce à eux, vous pouvez convertir votre écriture manuscrite en texte directement sur Google, Messages, Maps et autres.

Vous pouvez également modifier en temps réel un document dans Samsung Notes pendant une session de travail partagée.

Contrairement au Galaxy S23 Ultra, l’utilisation du S-Pen est beaucoup plus naturelle notamment en raison de la taille de l’écran. Le S-Pen devient le prolongement de votre doigt et il devient vite difficile de s’en passer.

Quand la Galaxy Tab S9 Ultra se transforme en ordinateur portable

Toujours dans un souci d’optimiser votre productivité, Samsung a imaginé le Mode DeX. Il recrée l’environnement et l’interface d’un ordinateur. Vous retrouverez tous vos réflexes si vous avez l’habitude de travailler sur PC.

On apprécie la taille de l’écran que l’on peut diviser en trois pour ouvrir trois applications en même temps. Les plus téméraires pourront même ouvrir une appli supplémentaire dans une fenêtre pop-up. Ca commence à faire beaucoup même avec la taille d’écran de la Galaxy Tab S9 Ultra.

Il faut avouer que la Galaxy Tab S9 Ultra est un bel outil pour travailler mais il lui manque un accessoire indispensable pour être complète. C’est là, que la Book Cover Keyboard intervient. Ce clavier qui sert aussi de protection devient vite indispensable surtout si vous voulez faire de la bureautique.

Il n’est malheureusement pas vendu avec la tablette. Et il n’est pas donné. Il coûte 399€ mais pour ce prix, Samsung vous donne de la qualité.

Les touches sont fermes et le clavier est complété par un grand pavé tactile. Ce clavier est très agréable à utiliser. La partie arrière de cet accessoire dispose d’un logement pour protéger le S-Pen et un pied permet de positionner l’écran en mode ordinateur.

La batterie

Samsung a glissé sous la coque de la Galaxy Tab S9 Ultra une batterie de 11200mAh. Elle lui confère une autonomie d’environ une quinzaine d’heure. Cette durée peut faire le grand écart en fonction de vos habitudes.

L’écran est gourmand. Si vous jouez avec le taux de rafraichissement calé en 120Hz et un niveau de luminosité élevé vous n’atteindrez pas les 15 heures. Pour exemple, une partie de 20 minutes de Genshin Impact consomme 5% de batterie.

Cette batterie est compatible avec la recharge 45W mais inutile de chercher le bloc charge dans la boite, il n’est pas fourni avec la tablette. A ce prix, c’est un peu dommage. Vous pourrez toujours emprunter celui de votre Galaxy S23 Ultra. Avec une chargeur Samsung 45W, la batterie passe de 0 à 100% en 125 minutes.

Ce qu’on en pense

La Galaxy Tab S9 Ultra est une splendide tablette sans fausse note. Elle est taillée aussi bien pour les loisirs que pour le travail. Son écran de 14,6 pouces est hypnotisant.

Regarder un film est un vrai plaisir tant au niveau de l’image que du son. Son processeur permet de jouer à tout ce que vous voulez.

Le S-Pen est un plus pour prendre des notes ou dessiner. Et pour une fois, il est vraiment utile.

Elle sait aussi se transformer en un outil de productivité surtout si vous craquez pour la Book Cover Keyboard. La tablette peut presque faire concurrence à un ordinateur portable. Elle vous donnera le meilleur dans tous les domaines mais cette excellence a un prix et il est élevé.

La Galaxy Tab S9 Ultra 12/512Go démarre à 1499€. Il faut rajouter le clavier à 399,99€ et pourquoi pas un chargeur 45W. C’est un vrai investissement mais elle ne vous décevra pas.

