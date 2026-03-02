Quelles expositions à voir à Paris en mars 2026 ?

Si vous avez envie de voir de bonnes et belles expositions en mars 2026 à Paris suivez notre guide.
Ces expositions ou spectacles ont tous été vus par la rédaction. Nous avons sélectionné les meilleurs moments.
Mars à Paris c’est aussi le renouvellement des expos, nous allons en couvrir beaucoup ! Rendez-vous régulièrement sur idboox.com pour découvrir nos reportages.
Chana Orloff – Guerre et Paix
Jusqu’à juin 2026. Trois ans après le succès de l’exposition Sculpter l’époque au musée Zadkine, l’œuvre de Chana Orloff retrouve l’intimité vibrante de son lieu de création.
La nouvelle exposition, intitulée « Guerre & Paix », se déploie dans l’atelier de l’artiste. Découvrez notre reportage ici.
Leonora Carrington
Jusqu’au 19 juillet 2026, le Musée du Luxembourg met à l’honneur une figure majeure, bien que trop longtemps restée dans l’ombre en Europe : Leonora Carrington (1917-2011).Découvrez notre reportage ici.
Réouverture du musée de La Vie Romantique et l’exposition Face au ciel
Avis aux rêveurs, aux amoureux du XIXe siècle et aux flâneurs du 9e arrondissement : après 17 mois de patience, le Musée de la Vie romantique sort enfin de sa chrysalide. Découvrez notre reportage ici.
L’odyssée Céleste
“L’Odyssée Céleste”, s’installe sous les voûtes majestueuses de l’église Saint-Eustache pour offrir un voyage sensoriel fantastique. Le reportage complet et vidéo à découvrir ici.
Japon en lumières
Pour la troisième édition du Festival des Lanternes, le Jardin d’Acclimatation de Paris propose aux petits et aux grands un voyage au cœur du Japon ! Jusqu’à mars 2026. Notre reportage est là .
Réservez vos billets suivez ce lien ou cliquez ici.
Grottesco – Eva Jospin
Jusqu’au 15 mars 2026, partez en voyage aux côtés d’Eva Jospin. L’artiste vous invite à pénétrer dans ses mondes en carton avec l’exposition Grottesco. Notre reportage est ici
Découvrez le catalogue d’expo suivez ce lien ou suivez ce lien.
Claire Tabouret – D’un seul souffle
Jusqu’à leur installation définitive dans le bas-côté de la nef de la cathédrale (fin 2026), les futurs vitraux contemporains de Notre-Dame de Paris se dévoilent en exclusivité au Grand Palais. Jusqu’au 15 mars. Découvrez notre reportage ici
Tisser, broder, sublimer
Le Palais Galliera propose jusqu’au 18 octobre 2026, une exposition qui met en lumière les couturiers mais surtout les artisans qui subliment leurs créations. Notre reportage est ici.
Manga tout un art !
C’est une exposition exceptionnelle que propose le Musée Guimet ! Exceptionnelle par sa taille et par la richesse des œuvres présentées !
Manga tout un art propose au visiteur de remonter le temps à la découverte des origines du manga à nos jours. Jusqu’au 9 mars. Le reportage complet et vidéo ici.
Réservez votre entrée ici ou Cliquez ici.
Le catalogue de l’exposition est disponible : cliquez ici ou cliquez ici.
Geluck expose son chat
Jusqu’au 3 mai. Attention, visite sous haute dose de miaou et de philosophie ! Philippe Geluck nous ouvre les portes de son univers avec l’exposition événement “Geluck expose son Chat”.
Retrouvez tous les livres de et sur Geluck cliquez ici ou suivez ce lien. Reportage et vidéo ici
Gerhard Richter
Jusqu’au 2 mars 2026. La Fondation Louis Vuitton propose une rétrospective exceptionnelle dédiée à Gerhard Richter. Notre reportage et vidéo sont là.
Réservez dès maintenant votre entrée ici.
Découvrez le catalogue d’exposition Suivez ce lien ou Cliquez ici.
Flops ?! Oser, rater, innover
Jusqu’au 17 mai 2026. Attention ! Le Musée des Arts et Métiers de Paris vous ouvre ses portes pour une exposition radicalement différente. Notre reportage et vidéo sont ici.
La licorne, l’étoile et la lune
Il était une fois, “La licorne, l’étoile et la lune”… Le Musée de La Chasse et de la Nature donne carte blanche à Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize. Jusqu’au 8 mars 2026. Reportage et vidéo ici
Découvrez le catalogue d’exposition Suivez ce lien ou Cliquez ici.
1925 – 2025 : Cent ans d’Art déco
Le Musée des Arts décoratifs propose jusqu’au 26 avril, une exposition exceptionnelle dédiée à l’Art déco. Notre reportage et vidéo sont ici.
Commandez le catalogue d’exposition. Suivez ce lien ou Cliquez ici.
Fables immersives
À deux pas des Champs-Élysées, un nouveau monde s’ouvre à vous : celui des Fables Immersives.
Cette exposition-spectacle audacieuse donne vie aux chefs-d’œuvre de Jean de La Fontaine dans un parcours sensoriel et technologique inédit. Notre reportage complet est ici.
Transparence
Durée de l’expo jusqu’à 2027 ! Transparence c’est la première exposition du Palais des enfants situé dans le Grand Palais magnifiquement rénové. Au programme expérience scientifiques et art contemporain.
Notre reportage complet est ici.
Déserts
Jusqu’au 30 novembre. Prolongation jusqu’au 19 avril 2026. Le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, vous ouvre les portes d’un monde fascinant et méconnu avec son exposition “Déserts”. Découvrez notre reportage photos et vidéo ici.
Le catalogue de l’expo cliquez ici ou cliquez ici
Envie de voir des expos ? Nos autres reportages sont ici