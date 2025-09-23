Oppo Reno 14 Test – Un smartphone qui voit très loin, bourré d’IA

J’ai testé l’Oppo Reno 14. Je vous donne mon avis sur ce smartphone boosté à l’IA avec des capacités surprenantes en photo.
Le Reno 14 est le nouveau smartphone milieu/haut de gamme d'Oppo. Ne cherchez pas de version Pro cette année. L'Oppo Reno 14 est le seul à débarquer en France.
Vendu 649.99€ (512Go), comme son prédécesseur, il arrive avec un meilleur appareil photo et une plus grosse batterie.
Que nous réserve-t-il d’autre pour ce prix-là ? Je vous dis tout ce qu’il faut savoir sur l’Oppo Reno 14 dans mon test complet. (Non sponsorisé)
Oppo Reno 14 – Un design reconnaissable
L’Oppo Reno 14 reprend les codes du Reno 13. Les bords sont très arrondis avec un dos plat. Le smartphone est toujours aussi fin et léger. Il mesure 7,42 mm d’épaisseur et pèse 187 g. Il n’est pas trop grand et on le tient bien en main.
Vous avez le choix entre deux looks complètement différents. Le premier a été baptisé Iridescent Mermaid. Il rappelle un peu celui du Reno 13 Pro. L’aile de papillon est remplacée par la queue ondulante d’une sirène.
Ce motif irisé s’étale sur la coque en jouant avec la lumière sans qu’il soit trop tape-à-l’œil.
J’ai reçu à la rédaction, le deuxième, plus sobre. La coque est de couleur vert bouteille. Le module photo est entouré d’un vert plus clair. L’effet est réussi. On a l’impression qu’il est entouré d’un halo lumineux.
Le Reno 14 est également le premier smartphone de la marque à être recouvert de Velvet Glass. La coque est en réalité de microscopiques particules injectées dans le verre. Cela donne une sensation douce et veloutée au toucher. C’est très agréable et en plus ça ne marque pas les traces de doigts.
Résistance et robustesse
Avec le Reno 14, Oppo réussit à allier finesse et robustesse. Le smartphone est conçu avec une architecture comparable à une éponge. Les composants sont espacés pour absorber les chocs.
Couplé à un cadre en aluminium, le Sponge Bionic rend le Reno 14 20% plus résistant au pliage et 36% aux chutes.
Pour compléter le tableau, l’Oppo Reno 14 est certifié IP66, IP 68, IP 69. Il peut être immergé et il résiste aux jets à haute pression. Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos 4K sous l’eau (non, salée) sans aucune crainte.
L’écran
Le Reno 14 arbore un écran OLED de 6,59 pouces avec une résolution 1,5K et une compatibilité HDR 10+. Oppo reprend la dalle du Reno 13. Elle occupe 93,4% de la surface de l’écran grâce à des bords symétriques qui ne dépassent pas 1,6 mm.
Elle propose un taux de rafraîchissement qui varie entre 60Hz et 120Hz. Oppo a jugé judicieux de diminuer sa luminosité. Les pics passent de 1600 nits à 1200 nits. C’est un peu juste. J’ai eu du mal à déchiffrer ce qu’il y avait d’affiché sur le smartphone en plein soleil.
Comme d’habitude chez Oppo, l’écran est certifié Splash Touch et Glove Mode. Il reste réactif même avec les mains mouillées ou avec des gants. Concernant la qualité, je suis passé en mode Vif. Le réglage des couleurs en mode Naturel tire un peu trop sur le bleu.
Les performances
Le Reno 14 est propulsé par un processeur MediaTek 8350 accompagné de 12Go de RAM. Il reprend la configuration de l’année dernière. Il n’y a donc pas de surprise sur ses capacités. Le smartphone se montre suffisamment puissant pour faire tourner des jeux 3D gourmands dans de bonnes conditions.
J’ai joué à Genshin Impact avec des graphismes réglés sur le niveau élevé en 30 fps sans ressentir le moindre ralentissement. Il faut signaler l’efficacité de la chambre à vapeur du Reno 14. Je n’ai ressenti aucune montée de la température même après 30 minutes de jeu.
La température reste sous 43°C après 35 minutes de jeu même s’il fait plus de 35°C dehors. Le son est diffusé à travers deux haut-parleurs équilibrés qui ne saturent pas.
L’IA et la photo
Oppo étend les capacités IA du Reno 14. Le constructeur injecte dans son smartphone de nouvelles fonctionnalités IA notamment pour la photo.
Outre la gomme magique et les outils pour enlever les reflets et le flou, le Reno 14 se dote d’AI recompose, d’AI Perfect Shot, d’AI Style Trainer ou encore d’AI Voice suppression dans les vidéos.
En langage courant, le Reno 14 sait maintenant avec l’aide de l’IA recadrer une photo, sélectionner le meilleur visage dans une photo de groupe ou encore appliquer les plus beaux filtres sur vos clichés.
Oppo complète son catalogue avec ces fonctionnalités bienvenues mais déjà présentes chez d’autres constructeurs.
Le Reno 14 possède un autre super-pouvoir. AI Livephoto 2.0 capture des photos Live en choisissant le meilleur moment et permet ensuite de les partager directement sur Instagram. Cette option de transfert vers Instagram sera disponible dans une prochaine mise à jour.
Des outils IA avec du français, oui mais…
Le Reno 14 embarque également des outils IA pour la productivité. Bonne nouvelle, certains sont enfin en français. Désormais, l’outil Résumé IA peut effectuer le résumé d’une page web dans la langue de Molière, de même que Parole IA qui lit le texte en français.
Toutes les fonctionnalités IA du Reno 14 n’ont pas eu la même chance. Certaines demeurent hermétiques au français comme AI Call Summary qui résume en temps réel un appel, AI Call Translator ou AI VoiceScribe qui sous-titre ou traduit en temps réel vos réunions vidéo.
Oppo a également développé AI Mind Space (Espace Mental en français), un dossier centralisé qui rassemble vos idées ou vos informations importantes de la journée. Faites glisser trois doigts vers le haut de l’écran et tout ce qui apparaît est stocké dans votre “espace mental”.
Le concept rappelle fortement l’Essential Space du Nothing Phone 3. Tous les éléments sont réunis dans un seul endroit sans que vous ayez besoin de les chercher dans plusieurs applications.
Parmi les autres fonctionnalités IA marquantes, il faut également mentionner la présence renforcée de Gemini grâce à une collaboration accrue avec Google.
Gemini est intégré dans des applications comme Notes, Calendar ou Clock. Cette nouvelle synergie permet de résumer des documents ou d’extraire des séquences de tutoriels Youtube pour les intégrer directement dans Notes.
Un autre atout que j’apprécie particulièrement sur le Reno 14 est sa fonction O+ Connect. Grâce à elle, vous pouvez partager rapidement des photos, vidéos et fichiers sur macOS et iOS.
L’autonomie
La batterie de l’Oppo Reno 14 gagne 400mAh par rapport à celle de son prédécesseur. Sa capacité passe de 5600mAh à 6000mAh. Cette nouvelle capacité n’offre pas au Reno 14 un gain d’autonomie significatif.
J’ai pu utiliser le Reno 14 entre une journée et une journée et demie. Cette variation dépend de son utilisation. Les jeux vidéo consomment beaucoup de batterie. Une partie de 20 minutes de Genshin Impact a englouti 6% de batterie.
Le smartphone supporte la recharge rapide filaire SuperVooc 80W. Grâce à ce système, le smartphone récupère 100% de batterie en 48 minutes. Le Reno 14 passe son chemin pour la recharge sans fil.
La photo
Oppo dote le Reno 14 de trois nouvelles caméras. Son appareil photo rassemble : un capteur principal 50MP Sony IMX 882 (1/1,95’’) + OIS, un téléobjectif X3,5 de 50MP JN5 (1/2,75’’) 2.5 + OIS et un ultra grand-angle de 8MP (116°).
Les photos de jour offrent un beau piqué avec un niveau de détail élevé. Les couleurs sont vives sans être trop saturées. Le Reno 14 fait preuve d’une bonne gestion de la luminosité. Comme vous pouvez le voir sur les photos, il sait gérer une très forte luminosité comme un ciel blanc.
Un zoom IA qui voit très loin
L’une des grosses nouveautés du Reno 14 est l’apparition d’un zoom optique X3,5. Avec l’aide de l’IA, il est capable d’effectuer un grossissement X120. Ce zoom est d’excellente facture pour un smartphone de ce segment.
Les clichés sont nets avec un niveau de détails élevé. Il faut parvenir au zoom hybride X7 pour commencer à les voir s’estomper. Encore une fois, la performance est à saluer pour un smartphone à 600€.
Le Reno 14 voit beaucoup plus loin puisqu’il peut effectuer des zooms X120. Dans ce cas, l’IA vient à la rescousse du smartphone et reconstitue une partie de la photo. Le résultat manque de précision mais les photos n’en restent pas moins impressionnantes. Vous verrez apparaître des détails qui étaient jusque-là invisibles à l’œil nu.
Le triple flash LED
L’autre grosse nouveauté photo du Reno 14 est la présence d’un triple flash LED IA. Les deux premiers flash LED s’activent avec le capteur principal ou l’ultra grand-angle pour améliorer la qualité des photos prises de près.
Le troisième flash LED est lié au téléobjectif. Il met en lumière les sujets plus éloignés. Vous pouvez choisir dans l’interface la façon de les utiliser. Ils peuvent s’activer en deux temps ou bien diffuser une lumière permanente.
Vous constaterez le résultat sur les photos ci-dessous. Dans le premier cas, les contrastes sont mis en évidence, ce qui donne plus de relief à la photo. Dans le deuxième cas, l’éclairage est plus diffus et joue moins avec les ombres.
Les portraits, les photos de nuit et l’ultra grand-angle
L’appareil photo met à votre disposition trois focales : 26, 50 et 85 mm. Les portraits sont propres avec des détourages précis et un effet Bokeh bien marqué.
Les photos de nuit ne déçoivent pas. Les algorithmes réussissent à supprimer le bruit tout en conservant les détails. Les couleurs sont proches de la réalité et l’appareil gère sans problème les différentes sources de lumière.
Tout n’est pas parfait. L’appareil photo peine à éclairer les zones sombres.
L’ultra grand-angle est pénalisé par sa faible définition mais il respecte la colorimétrie du capteur principal et limite les déformations.
Oppo Reno 14 – Ce que j’en pense
On ne s’attardera pas sur le design du Reno 14 qui est quasiment identique à celui du Reno 13, ni sur son processeur. Il hérite également de celui de son prédécesseur. En revanche, le Reno 14 prend du muscle avec des injections d’IA au niveau de la photo et des outils de productivité.
Le Reno 14 offre la panoplie complète de fonctionnalités IA pour retoucher les photos qu’on peut retrouver sur des smartphones à des prix plus élevés. Oppo étoffe également les outils IA pour la productivité avec une meilleure intégration dans l’OS.
Je regrette juste que certains ne supportent pas encore le français. L’IA se fait également sentir dans la qualité de ses photos. Le Reno 14 est doué pour la photo et son zoom optique assisté par IA est une vraie surprise. Il aide le Reno 14 à se démarquer sur ce segment de prix.
Au final, le Reno 14 est une belle évolution qui nous fait goûter à la puissance de l’IA à un moindre coût.
Le Reno 14 512Go est à 649.99€ avec 200 euros remboursés jusqu'au 30/9/25.
Suivez ce lien pour acheter l’Oppo Reno 14 vert ou blanc opale cliquez ici
Oppo Reno 14 – La fiche technique complète
|Oppo Reno 14 – 5G
|Ecran
|6,59 pouces AMOLED – (60Hz ->120Hz) – Gorilla Glass Victus 2
|Définition
|2760 x 1256 pixels (460ppi) – pics 1200nits, HDR10+
|Processeur
|MediaTek Dimensity 8350
|RAM
|12Go DDR4X
|Stockage
|256/512Go UFS 3.1
|Mises à jour
|5 ans OS et 6 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP Sony IMX882 1/1.95” (f/1.8) OIS + UGA 8MP OV08D (f/2.2) + téléobjectif JN5 50MP 1/2.75” OIS (f/2.8) Zoom optique X3,5, Zoom x120
|Caméra frontale
|50MP JN5 (f/2.0)
|IP68
|IP66, IP68, IP69
|Batterie
|6000mAh
|Charge rapide
|80W SuperVooc
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 6, Bluetooth 5,4, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 15 – Color OS 15
|Dimensions
|157,9 x 74,73 x 7,42 mm – 187g