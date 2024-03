12 innovations qu’on a aimées au MWC 2024 de Barcelone – Photos et vidéos

Nous étions au MWC 2024 à la découverte des dernières innovations technologiques. Nous vous avons concocté une sélection des produits les plus fous mais aussi les plus drôles du salon.

On a déniché des innovations grand public impressionnantes qui vont peupler notre quotidien : IA générative, robots, écrans enroulables, voiture connectée, smartphones innovants…

Nous n’avons pas pu tout mettre, mais voici une sélection d’appareils funs, futuristes, ou encore des prototypes qui nous ont fait rêver et baver d’envie.

Honor – Des nouveautés Magic au MWC !

Honor était très présent au MWC. Le Honor Magic6 Pro (voir notre test), la Honor Pad 9 (lire notre test), le Honor Magic V2 RSR Porsche Design, l’ordinateur MagicBook Pro 16 : les nouveautés ont envahi le très beau stand du constructeur. Du côté des IA, Honor n’est pas en reste. La compagnie a dévoilé quelques applications qui arriveront en France très prochainement.

Petite visite du stand et démonstration de l’IA dans les vidéos ci-dessous.

Samsung Galaxy Ring et les écrans du futur

Samsung faisait la démonstration de sa maîtrise de l’intelligence artificielle avec Galaxy AI. Elle montrait aussi pour la première fois la bague connectée Galaxy Ring. Voici les infos que nous avons pu glaner

Sur le stand Samsung Display, nous avons pu découvrir plusieurs prototypes d’écrans tous aussi bluffants les uns que les autres : l’OLED Smart Speaker, le réveil du futur, l’écran Flex S ou encore le Flex Hybrid, In & Out (voir photos). Le prototype du smartphone enroulable est aussi dans les cartons de Samsung (voir les vidéos).

Ça vous plairait de vous réveiller avec un réveil comme celui-ci? Vu au #MWC2024 sur le stand #Samsung #MWC24 pic.twitter.com/3dpfdagI6V — IDBOOX (@IDBOOX) March 1, 2024

MWC 2024 toujours impressionnant le stand Samsung Display avec tous ses écrans flexibles et pliants. Une seule question mais quand est-ce qu’ils sortent ?#MWC2024 #Samsung @SamsungFR @SamsungDisplay pic.twitter.com/1TNk12e0wA — IDBOOX (@IDBOOX) February 26, 2024

Motorola et son smartphone enroulable

Motorola a fait de l’effet en montrant un prototype de smartphone enroulable et flexible.

Aucune date n’est annoncée pour le moment pour la sortie de cet appareil.

CyberDog 2 et Xiaomi SU7

En plus de la série Xiaomi 14 et Ultra (lire notre article), le constructeur chinois a attiré une foule impressionnante sur son stand. C’était l’occasion de découvrir la voiture connectée Xiaomi SU7 (voir la vidéo article complet à venir) et de rencontrer le CyberDog 2.



Cet animal de compagnie / robot se bonifie avec le temps. Cyberdog 2 aurait participé à plus de 30 000 simulations d’IA de chiens véritables pour devenir ce qu’il est.

Equipé de 19 capteurs, quatre microphones avec reconnaissance vocale AI. Equipé d’une caméra de profondeur RealSense avec un objectif Fish Eye, il saisit des images de qualité RVB. Il dispose aussi d’un capteur ToF et d’un capteur laser. Il donne la patte, réagit aux caresses etc. (voir notre vidéo).

On a rencontré le CyberDog 2 au MWC de Barcelone. Un animal de compagnie signé #Xiaomi il donne la papatte et s’éclate tout seul pour vous faire la fête #MWC2024 #MWC24 #MWCBarcelona2024 @XiaomiFrance pic.twitter.com/Lhzd8Fwdh1 — IDBOOX (@IDBOOX) February 29, 2024

On a pu aussi voir la lampe réactive aux gestes, la PIPI Desk, très marrante à utiliser (voir vidéo).

L’ordinateur transparent de Lenovo

Lenovo a montré un prototype du premier PC transparent. Pour l’instant, il n’y a pas de date de commercialisation pour cet appareil digne de Matrix!

Humane Ai PIN

On a pu tester Ai Pin, un projecteur qui permet d’avoir toutes les fonctions d’un smartphone sans smartphone. L’appareil va très loin, notamment dans la reconnaissance vocale et visuelle. Vidéo en attendant notre article complet sur la machine dingue de Humane, qui sortira aux USA en mars pour 699 USD.

Au MWC de Barcelone on a rencontré ce robot humanoïde qui peut aller en boîte avec vous et papoter in english of course pour le moment #MWC24 #MWCBarcelona #mwc2024 pic.twitter.com/Ra0t2DnP8w — IDBOOX (@IDBOOX) February 29, 2024

Et on termine en beauté avec ce robot humanoïde rencontré sur le stand Etisalat By E& ou encore le taxi volant de SK Telecom. RDV pour le MWC 2025 !



