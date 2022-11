Quelles sont les meilleures montres connectées pour l’année 2022 ?

Découvrez notre sélection des meilleures montres connectées pour l’année 2022. On vous aide à faire le bon choix. (non sponsorisé).

L’année 2022 touche à sa fin et il est temps de faire le bilan des meilleurs produits que nous avons testés. Nous vous avons préparé une sélection des meilleures montres connectées 2022 compatibles Android et iOS qui sont passées entre nos mains.

Voici notre top des meilleures montres connectées fin 2022.

Samsung Galaxy Watch5

Notre cœur balance plutôt vers la Galaxy Watch5 que vers le modèle Pro. La montre est plus fine et plus élégante. Elle s’adapte mieux à toutes les tailles de poignets. Son design est simple mais sans fausse note. Il se rapproche beaucoup de celui d’une montre mécanique. La découpe du boitier en métal qui ne fait pas tout le tour du cadran est original pour une montre connectée.

La luminosité de son écran OLED monte jusqu’à 1000nits ce qui garantit une utilisation en extérieur sans problème. Elle accède également à toutes les applications du Google Play Store grâce à son nouveau système d’exploitation WearOS 3.

Elle reconnait 90 activités sportives et grâce à son GPS elle suit tous vos déplacements. La montre intègre de nombreuses fonctions santé : ECG, SpO2, prise de tension, calcul de la masse graisseuse, battement du cœur, etc. La montre est vraiment complète.

Elle intègre aussi un haut-parleur et un micro. L’autonomie varie entre 1 et 2 jours en fonction de votre utilisation.

La Samsung Galaxy Watch5 est vendue 250€ en 40mm. Suivez ce lien pour l’acheter.

Huawei Watch GT3

Huawei prend toujours autant soin des détails. Le design de la Huawei Watch GT 3 s’inspire lui aussi de l’horlogerie traditionnelle. Le boitier en métal est quasiment invisible quand on le regarde de face. La montre est épurée et s’adapte à tous les styles. Son remontoir décalé vers le haut lui confère une identité reconnaissable.

Elle dispose d’une panoplie de capteurs qui permettent de mesurer la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, le stress, la température cutanée, les calories dépensées.

Elle reconnaît 100 modes d’entraînements différents et peut analyser l’historique de la fréquence cardiaque et des autres données récoltées.

La Watch GT3 fonctionne sous Harmony OS. Elle ne donne pas accès aux applications présentes sur le Google Play Store. Huawei les a remplacé par d’autres. Petal Maps se substitue à Google Maps par exemple.

Il faut également citer la présence d’un GPS bi-bande précis et d’un haut-parleur et d’un micro pour les appels. La Huawei Watch GT 3 avec un cadran de 42 mm possède une autonomie impressionnante de 7 jours grâce à son système d’exploitation peut gourmand.

La Huawei Watch GT 3 est vendue à moins de 185€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Huawei Watch GT3 Pro

Vous pouvez également vous laisser tenter par la splendide Huawei Watch GT 3 Pro avec son boitier en céramique. Elle existe avec un cerclage or ou argent. Son design est unique et ne passe pas inaperçu.

Accéléromètre, capteur gyroscope, capteur magnétométrique, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur barométrique, capteur de température, SpO2, GPS et autres, ils font d’elle un vrai compagnon sportif et santé.

Son ECG haute performance est homologué comme dispositif médical de Classe II par l’Administration nationale chinoise des produits médicaux. Il analyse le rythme cardiaque 24h/24h.

La montre est étanche et certifiée IP68. Elle supporte 5ATM et une plongée jusqu’à 30 mètres de profondeur. Elle tourne avec le même OS que la GT3 et sa batterie lui confère une autonomie allant jusqu’à 7 jours.

Le prix de la Huawei GT 3 Pro céramique est de 449€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Google Pixel Watch

La Pixel Watch a été beaucoup décriée mais elle entre tout de même dans notre top 2022 notamment grâce à son design et sa facilité d’utilisation. La première montre connectée de Google réussit à se démarquer avec un design en rupture avec les autres montres connectées.

Elle est ronde avec des bords très recourbés qui donnent l’impression qu’il n’y a pas de boitier. Il est protégé par une couche de verre Corning Gorilla Glass 5 3D.

Son écran AMOLED de 1,2 pouce possède une luminosité de 1000 nits. Deux micros et un haut-parleur permettent de passer der de recevoir des appels directement depuis la montre.

La Pixel Watch hérite des fonctions santé de Fitbit, racheté par Google. La Pixel Watch dispose d’un GPS et sait mesurer votre fréquence cardiaque ou la qualité de votre sommeil. Elle ne va pas plus loin.

La montre reconnait également 40 exercices différents et elle résiste à l’eau jusqu’à une profondeur de 50 mètres. Au niveau de l’autonomie, la montre tient une journée. La Pixel Watch est une montre qui va à l’essentiel.

La Pixel Watch est vendue 369€ en version 4G. Suivez ce lien pour l’acheter.

Fitbit Sense 2

La nouvelle Fitbit Sense 2 est une montre connectée orientée sport et surtout santé. La montre a été affinée. Son cadran devient moins massif. Elle reconnaît plus de 40 sports et embarque un GPS. Elle est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur.

La Fitbit Sense 2 intègre de nombreux capteurs. ECG pour évaluer le rythme cardiaque et détecter les fibrillations auriculaires, température cutanée, SpO2, la Fitbit Sense 2 est à l’écoute de votre corps.

Elle est également capable d’identifier en continu la réponse de celui-ci au stress. Elle aide à la gestion du stress de façon précise et vous alerte en cas d’irrégularité. Il suffit d’enregistrer au préalable votre niveau de stress dans différents états psychologiques et de les mentionner. Vous pouvez également effectuer une mesure manuelle en plaçant la paume de la main sur le cadran de la montre.

La Fitbit Sense 2 donnera le meilleur d’elle-même avec l’abonnement à Fitbit Premium qui offre un suivi et un historique plus précis de vos données. 6 mois d’abonnement sont offerts avec l’achat de la montre. Le reste des applications est réduit à l’essentiel avec la réceptions des notifications, l’alarme, la météo et un chronomètre.

L’autonomie de la montre varie entre 3 et 4 jours en fonction de votre utilisation et de l’activation du mode Always On Display ou non.

La Fitbit Sense 2 est vendue à 299,95€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

La Xiaomi Redmi Watch 2 Lite est une montre connectée à seulement 69€. Pour ce prix-là, elle a beaucoup à offrir. Elle est fonctionnelle et polyvalente. Xiaomi n’a clairement pas cherché à impressionner avec son design mais compte tenu de son prix on ne va pas être exigeant. Son boitier carré est en plastique mais il est étanche jusqu’à 5 ATM.

La montre se révèle simple d’utilisation sans s’embarrasser du superflu. Outre le suivi de le suivi d’activités ou de sommeil, elle intègre un capteur de fréquence cardiaque et permet de calculer le taux d’oxygénation du sang. Elle possède également un GPS.

La montre offre une autonomie de plus ou moins 2 jours selon l’utilisation.

La Redmi Watch 2 Lite est au prix de 69€. Suivez ce lien pur l’acheter.

Xiaomi Smart Band 7

Le Xiaomi Smart Band 7 n’est pas une montre connectée mais ce bracelet est un incontournable dans sa catégorie, on ne pouvait pas ne pas le citer dans ce top.

Le Smart Band 7 est le dernier né des bracelets connectés de la marque. Il revient avec un écran AMOLED 25% plus grand que celui de son prédécesseur. Cette dalle de 1,62 pouce le rend bien plus agréable à utiliser. Le gain de confort est indéniable. On peut lire les notifications et naviguer dans l’interface beaucoup plus facilement. Il ne faut pas se fier à ses 26 g, le Xiaomi Smart Band 7 est plein de ressources.

Vous pourrez surveiller votre SpO2 ou votre fréquence cardiaque pendant vos entraînements. Le bracelet intègre plus de 110 modes de sport. Le Smart Band 7 gagne 44% d’autonomie par rapport à l’ancien modèle. Il tient 14 jours en utilisation normale et 9 jours en intensif.

Le Xiaomi Smart Band 7 est vendu 45,99€. Cliquez ici pour l’acheter

