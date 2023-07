Quels sont les meilleurs smartphones pour la photo en 2023 ?

Quels sont les smartphones les plus performants pour la photo en 2023 ? Découvrez notre top des meilleurs smartphones Android pour la photo au premier semestre.

Aujourd’hui, la plupart des smartphones sont capables de faire de belles photos pour un prix raisonnable. Toutefois si vous cherchez l’excellence et un smartphone capable de rivaliser avec un vrai appareil photo seuls quelques-uns sortent du lot.

Ce début 2023 apporte du changement. Les capteurs 1 pouce commencent à se généraliser. Parallèlement, les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour trouver la meilleure combinaison de capteurs.

Pour se démarquer certains constructeurs continuent de miser sur des spécialistes de l’optique afin de profiter de leur expertise. Mais un nom gravé sur une coque n’est pas indispensable pour faire de belles photos.

Certaines compagnies s’en passent très bien. Leurs smartphones peuvent grimper sans problème dans le classement des meilleurs photophones. (article non sponsorisé)

Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Samsung Galaxy S23 Ultra mise sur une quadruple caméra composée d’un ultra grand-angle de 12MP, d’un téléobjectif X3 de 10MP, d’un téléobjectif de X10 de 10MP et d’un capteur principal de 200MP. Samsung a trouvé la formule gagnante.

Le capteur de 200MP permet de capturer des clichés plus détaillés mais elles ne sont pas forcément de meilleure qualité. Le mode 200MP ou 50MP est surtout intéressant si vous souhaitez zoomer dans une photo pour faire un focus en conservant une netteté optimum. Il vaut mieux prendre des photos en 12MP et profiter du Pixel Bining. Vous gagnerez aussi de l’espace de stockage en raison de leur poids allégé.

De jour, le smartphone nous offre des photos avec un niveau de contraste élevé et une netteté irréprochable. Les couleurs sont légèrement moins vitaminées que d’habitude chez Samsung.

On lui reprochera juste une gestion de la lumière une peu hasardeuse. Les algorithmes s’emmêlent de temps à autre les pinceaux et poussent un peu trop le niveau.

Un capteur 200MP qui relève tous les défis

L’appareil photo du Galaxy S23 Ultra s’impose comme un vrai oiseau de nuit. Il capte la moindre trace de lumière et surtout il sait le gérer. Les photos sont nettes avec un minimum de bruit. Les couleurs sont respectées et les éclats de lumière maitrisés.

Le Galaxy S23 Ultra excelle dans les portraits. L’intensité du flou d’arrière-plan est réglable avant et après la prise du portrait. L’effet de profondeur est bien marqué et l’algorithme identifie la moindre mèche de cheveux. Les détourages sont précis et n’abusent pas du flou pour masquer les ratés.

Le Samsung Galaxy s23 Ultra est également doué pour la vidéo. L’image est propre même dans des conditions de faible luminosité. Les vidéos en 4K bénéficient de la super stabilisation.

Découvrez notre test complet du Galaxy S23 Ultra.

Les points forts du Galaxy S23 Ultra :

– Ecran 120Hz splendide et lumineux

– Ergonomie améliorée

– Ultra puissant

– Qualité des photos jour et nuit

– Très bonne autonomie

– Qualité vidéo

Les points faibles du Galaxy S23 Ultra :

– Pas de bloc charge

– Pas de carte SD

– Qualité sonore en dessous du reste

– Recharge 45W seulement

Google Pixel 7a

Le Pixel 7a possède seulement deux capteurs photo mais il assure. Google fait la démonstration de la puissance de ses algorithmes. Le module arrière se compose d’un capteur Sony IMX787 de 64MP et d’un utlta grand-angle de 13MP.

Piqué, couleurs, contraste, la maîtrise est parfaite. Les teintes sont réalistes et les photos ultra détaillées. Le Pixel 7a gère aussi très bien les fortes luminosités ou les contre-jours.

Le Pixel 7a est dépourvu de zoom optique et pourtant il réussit a sortir des photos avec une niveau de détail élevé même avec un zoom X8.

Le Pixel 7a est également un spécialiste des portraits. Les détourages sont particulièrement précis. L’IA détecte la moindre mèche de cheveux pour appliquer un effet Bokeh sur mesure.

Un pro de la photo pour un prix modéré

Si vous aimez faire des virées nocturnes dans la ville pour faire des photos, le Pixel 7a se montrera un excellent compagnon. Tombée de la nuit, noir complet ou scènes avec de multiples éclairages, il relève tous les défis. Il ne dénature pas les couleurs. Vous obtenez à l’écran ce que vous voyez. Il supprime toute trace de bruit en conservant un niveau de détail élevé. Le résultat est impressionnant.

L’ultra grand-angle n’est pas à la hauteur de l’ensemble de la prestation du Pixel 7a. Le capteur respecte la colorimétrie de la caméra principale et les clichés ne sont pas surexposés. Cependant, il pâtit d’un très fort sentiment d’aspiration. Les bords de la photo sont étirés et complétement déformés.

Lire notre test complet du Google Pixel 7a.

Les points forts du Google Pixel 7a :

– Processeur polyvalent

– Qualité des photos de jour et de nuit

– Bel écran AMOLED

– Format compact

– Expérience Android fluide

Les points faibles du Google Pixel 7a :

– Bordures écran toujours aussi épaisses

– Recharge lente

– Pas de chargeur dans la boite

– Ultra grand-angle décevant

Huawei P60 Pro

L’appareil photo du Huawei P60 Pro rassemble un capteur principal 48MP avec une ouverture mécanique ajustable et un OIS, un ultra grand-angle de 13MP et un objectif téléphoto de 48MP avec un zoom optique x3,5 et un OIS.

La qualité est au rendez-vous que le ciel soit blanc, avec une très forte lumière ou avec un soleil couchant. Le partenariat entre Huawei et Leica est du passé mais le constructeur chinois a conservé sa maîtrise du sujet. Le P60 Pro fait face à toutes les situations.

L’ultra grand-angle est à la hauteur du capteur principal. Le traitement des couleurs ne varie pas et il réussit à conserver un niveau de luminosité équivalent. L’effet de déformation est limité. Il y a juste un sentiment d’aspiration au centre et une perte de détails dans les coins de la photo.

Une ouverture mécanique

Le mode portrait est déconcertant. Les détourages sont précis mais il n’est pas possible d’ajuster le niveau du flou d’arrière-plan. L’appareil applique juste un léger effet Bokeh qu’il n’est pas non plus possible de modifier à postériori. Le P60 Pro privilégie l’aspect naturel du cliché.

Le Huawei P60 Pro dispose d’un zoom optique x3,5 et peut monter en numérique jusqu’à un zoom X100. Dans le premier cas le piqué des clichés est impressionnant. La précision des détails diminue avec le zoom X10 mais les clichés restent de bonne qualité. Au-delà, on entre dans le domaine du gadget avec des contours flous et un rendu difficilement exploitable.

Le P60 Pro excelle dans des conditions de faible luminosité et plus particulièrement la nuit. Huawei a amélioré les capacités de son smartphone à capter la lumière.

Le Huawei P60 Pro se distingue par l’intégration d’un système d’ouverture mécanique comme sur les vrais appareils photo. Il permet d’obtenir un rendu complétement différent pour une même photo en modifiant l’entrée de lumière, la netteté, l’effet de profondeur, etc.

Lire notre test complet du Huawei P60 Pro.

Les points forts du Huawei P60 Pro :

– Finitions soignées

– Ecran lumineux 120Hz

– Autonomie et recharge 88W

– Photo de jour et de nuit

– Capteur avec ouverture mécanique

– IP68

Les Points faibles du Huawei P60 Pro :

– Design clivant

– Pas de 5G

– Fiche technique proche du Mate 50 Pro

– Le mode portrait

Honor Magic 5 Pro

Avec ses trois capteurs de 50MP, le Honor Magic 5 Pro fait partie de nos chouchous pour la photo. A côté du capteur principal 50MP et de son stabilisateur optique d’image, on trouve un ultra grand-angle de 50MP et un objectif périscopique 50MP avec zoom optique X3,5 accompagné d’un deuxième stabilisateur optique.

Le Honor Magic 5 Pro montre une belle maîtrise des photos de jour. Les clichés bénéficient d’un beau piqué. Les contrastes sont marqués et les couleurs sont légèrement poussées sans s’écarter de la réalité. Le capteur fait également preuve d’une bonne gestion de la luminosité par temps ensoleillé, nuageux ou en contre-jour. Il fait preuve d’une grande réactivité.

Son algorithme Falcon Capture fige le temps grâce à une vitesse d’obturation ultra rapide. Il permet de faire des photos instantanées avec un sujet en mouvement tout en garantissant une parfaite netteté.

L’utra grand-angle réussit à dompter la luminosité ambiante. Les couleurs se rapprochent même un peu plus de la réalité tout en conservant un petit côté vitaminé. Les déformations sur les côtés sont quasiment invisibles, le sentiment d’aspiration au centre est peu présent.

Falcon Capture – Un algorithme qui fige le temps

Le zoom optique X3,5 capture un niveau élevé de détails ainsi qu’une bonne gestion de la lumière et des couleurs. On constate une homogénéité avec les photos en 12MP. Le niveau de précision diminue lorsqu’on passe sur le zoom numérique X10 mais les détails sont toujours présents. La photo reste exploitable en dehors de l’écran du smartphone.

Au-delà, il est très difficile d’obtenir un résultat net sans poser le smartphone. En X100 l’algorithme a bien du mal à redonner une forme à ce que vous avez sous les yeux.

Le Magic5 Pro maîtrise parfaitement les portraits. Le smartphone fait dans précision chirurgicale et évite tous les pièges. Il sait même appliquer un flou d’arrière-plan sur des cheveux dans le vent.

Le Magic 5 Pro ne démérite pas lorsque la lumière commence à tomber. L’appareil photo joue la partition du dosage et de la légèreté, le tout sans dénaturer les couleurs. Vous avez à l’écran ce que vous avez sous les yeux. Il se montre à l’aise aussi bien dans un environnement urbain avec de multiples sources d’éclairage que dans un lieu très sombre. Le seul reproche qu’on pourrait lui faire est l’absence de traitement des halos lumineux des éclairages urbains.

Notre test complet du Honor Magic 5 Pro.

Points forts du Honor Magic 5 Pro :

– Design et finitions

– Ecran LTPO ultra lumineux

– Puissance processeur

– Autonomie étendue

– Photo jour et nuit

– Réactivité de l’appareil photo

– Qualité vidéo – IP68

Points faibles du Honor Magic 5 Pro:

– Pas de carte SD

– Homogénéité des capteurs photo

– Faible qualité des zoom X50 et X100

– Gestion de l’éclairage urbain

– Recharge 66W au lieu de 100W pour le précédent modèle

Vivo X90 Pro

Vivo fait toujours équipe avec le spécialiste de l’optique Zeiss pour la nouvelle formule de son appareil photo. Il rassemble un capteur principal 50MP Sony IMX989 1 pouce, un ultra grand-angle de 12MP et téléobjectif X2 de 50MP Sony IMX758.

Le smartphone permet de prendre des photos en 50MP ou en 12MP. On constate une homogénéité du traitement dans les deux cas. Le rendu des couleurs est très dynamique. Le smartphone se lâche parfois un peu trop et un ciel bleu peu devenir turquoise.

Heureusement le mode Zeiss tempère les ardeurs de l’appareil en se rapprochant de la réalité. Ciel ensoleillé, nuages ou contre-jour, le X90 Pro sait gérer la luminosité dans toutes les situations même les plus difficiles.

La qualité ZEISS

Le rendu des photo prises avec l’ultra grand-angle se rapproche de celui du capteur principal. On reste sur la même gamme piquante de couleurs et une luminosité modérée. Les déformations sur les côtés et au centre sont limitées.

Le Vivo X90 Pro saura vous tirer le portrait. Les détourages sont précis et lorsque cela devient trop compliqué l’algorithme joue habilement avec le floutage.

Le mode Nuit fait disparaître le bruit tout en conservant un maximum de détails. Au contraire des photos de jour les couleurs restent proches de la réalité même si parfois un léger voile rose se dépose sur les photos. Le rendu est conforme à ce qu’on a sous les yeux. Le smartphone fait également preuve d’une bonne gestion de la luminosité et des éclairages urbains.

Lire notre test complet du Vivo X90 Pro.

Points forts du Vivo X90 Pro :

– Design et finitions premium

– Ecran lumineux 120Hz

– Recharge 120W avec bloc fourni

– Processeur puissant qui ne chauffe pas

– Photo de jour et de nuit

Points faibles du Vivo X90 Pro :

– Ecran 120Hz pas LTPO

– Chromatique photo trop poussée

– Pas de microSD

– Pas de zoom périscopique

– Le stabilisateur Gimbal a disparu

