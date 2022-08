Le livre de mes émotions à l’école, un livre qui prépare à la rentrée scolaire

Dans quelques jours c’est la rentrée scolaire ! Pour des milliers d’enfants ce sera une première !

Le livre de mes émotions à l’école (Gründ) capte en quelques phrases et de jolies illustrations tous les moments de la première journée d’école.

Stéphanie Couturier (sophrologue) et Maureen Poignonec ont su aussi retracer tout l’ascenseur émotionnel des enfants lors de la rentrée scolaire.

On suit l’entrée de Louison à la Maternelle : excitation, joie, appréhension, timidité … elle passe par toutes ces émotions. Mais au final, la petite fille est ravie de son premier jour à l’école primaire.

Avec pédagogie et douceur, les autrices ont su créer un livre qui apporte sérénité et confiance aux petits.

Au-delà de l’histoire, elles interpellent aussi l’enfant pour qu’il s’exprime sur sa rentrée afin de mieux le préparer à cette journée si importante. De plus, la mise en page est agréable avec quelques demies pages qui donnent de l’ampleur aux illustrations et au propos.

Si vous sentez un peu d’angoisse chez votre petit pour le premier jour d’école, ce livre pourra l’aider ! Bonne rentrée aux enfants et aux parents !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

