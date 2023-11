Black Friday – Meilleurs deals smartphones Samsung, Honor, Xiaomi, Huawei, Pixel

Black Friday c’est la valse des prix. Honor Magic5 Pro, Honor 90, Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy S23, Xiaomi 13T, Poco F5 Pro, Google Pixel 8, Huawei P60 et plus. Ces smartphones sont à des prix canons.

Il y en a pour tous les budgets ! Suivez nos liens pour obtenir les prix les plus intéressants et les deals à ne pas manquer

Black Friday Samsung

–Le Samsung Galaxy S23 256 GO est au prix de la version 128 GO (oui vous avez bien lu) ! Il vous revient désormais à 799€, vous économisez 220 euros directement. Et en plus vous recevez les 2 bonus supers utiles. Cliquez ici pour profiter de ce bon plan.

–Samsung Galaxy Z Flip5. Vous bénéficiez d’une remise immédiate de 240 euros. Il vous revient pour la version 512GO à 1099€ ! Avec le code BLACK10 vous déduisez 10€ tous les 100€ d’achat soit 100€ supplémentaire en remise directe en plus de la promo.

En plus de cela la Galaxy Watch 6 est offerte. Pour profiter de ce bon plan Cliquez ici

–Galaxy Z Fold5 512 Go le smartphone pliant passe à 1579€ si vous utilisez le code BLACK10 et vous recevez une montre Galaxy Watch6 Classic Cliquez ici pour en bénéficier.

Folie Black Friday Honor

Le smartphone HONOR 90 bénéficie d’une remise immédiate de 200€. (voir notre test)

Vous payez 399,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 599,90€, Utilisez le code ACPSPHONE7 pour obtenir 7% de remise supplémentaire Cliquez ici

C’est la folie pour le HONOR Magic5 Pro. Il y a une remise immédiate de 300€. (voir notre test)

Il vous revient à 899,90€ au lieu de 1199,90€. Utilisez le code ACPSPHONE7 pour obtenir 7% de remise en plus des promos Cliquez ici

Le HONOR 90 Lite est en baisse avec une remise immédiate de 100€.

Le smartphone revient à 199,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 299,90€. Utilisez le code ACPSPHONE7 pour obtenir 7% de remise supplémentaire Cliquez ici

Bénéficiez d’une remise immédiate de 100€ pour l’achat du HONOR Magic5 Lite

Il tombe à 279,90€ au lieu de 379,90€. Utilisez le code ACPSPHONE7 pour obtenir 7% de remise supplémentaire. Cliquez ici

HONOR X7 > une remise immédiate de 60€.

159,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 219,90€. Utilisez le code ACPSPHONE7 pour obtenir 7% de remise supplémentaire Cliquez ici

HONOR X7a > une remise immédiate de 70€.

169,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 239,90€. Utilisez le code ACPSPHONE7 pour obtenir 7% de remise supplémentaire. Cliquez ici

Xiaomi et Poco

Le très récent et puissant Xiaomi 13T voit son prix baisser de 649,90€ à 499,90€. Vous économisez 150€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Le POCO X5 Pro équipé de 8/256Go est vendu 279,90€ au lieu de 399,90€. Vous économisez 120€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro noir avec 6/128Go tombe à seulement 279€. Vous bénéficiez d’une réduction de 29% soit 110€ de moins sur la facture finale. Ce n’est pas tout car ce pack contient également une paire d’écouteurs Xiaomi Buds 4 Lite.

Suivez ce lien pour acheter ce pack.



Le smartphone POCO F5 Pro 5G avec 12/512Go bénéficie également d’une baisse de prix. Il passe de 649€ à 449,90€. Vous économisez 199€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6/128Go voit on prix fondre à 299€ au lieu de 329€. Vous bénéficiez d’une baisse de prix de 30€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Encore plus puissant, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ avec 8/256Go passe de 499,90€ à 349,90€. LA baisse de prix s’élève à 80€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Huawei Prix riquiqui

Le Huawei P60 Pro 8/256Go à 999 €, soit jusqu’à -200 € de remise. (lire notre test)

Suivez ce lien pour l’acheter.

Google Pixel baisse de prix

Le Google Pixel 8 équipé de 8/128Go est vendu 619€ au lieu de 699€. Vous bénéficiez d’une réduction immédiate de 80€.

Pour acheter le Pixel 8 à ce prix n’oubliez pas d’entrer le code FR80 avant de valider votre commande. Cette promotion est valable du 23/11/2023 au 30/11 jusqu’à 8h59.

Suivez ce lien pour l’acheter.

IPhone 14 Pro Max

Le prix de l’iPhone 14 Pro Max équipé de 256Go s’effondre à seulement 1199€. Vous économisez 160€ sur le splendide modèle Or. Décidez-vous rapidement les stocks ne sont pas inépuisables.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Black Friday Motorola

Le Moto G54 est vendu seulement 199€. Vous réalisez une économie de 40% soit 130€ de moins. Motorola vous offre en plus une paire de Buds-S ANC d’une valeur de 99€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Le Motorola Razr 40 Ultra est vendu 999€ au lieu de 1099€. Vous bénéficiez d’une réduction de 100€. (Voir notre test) Suivez ce lien pour l’acheter.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.