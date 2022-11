Black Friday – Samsung Galaxy S22 à 599€ prix cassé

Black Friday ! Profitez de remise intéressantes sur le smartphone incontournable Samsung Galaxy S22.

Le flagship de Samsung est à 599 euros en remise directe. C’est le prix le plus bas depuis son lancement. Il était à plus de 900 euros c’est une excellente affaire !

Il est dispo en vert, noir, lavande, rose et blanc

Quelques infos sur le Galaxy S22

Le Galaxy S22 est équipé d’un écran Dynamic AMOLED 2x les plus lumineux jamais embarqués sur un smartphone Galaxy.

La technologie Vision Booster assure une luminosité et une visibilité optimales dans les conditions d’éclairage les plus extrêmes, tandis que le taux de rafraîchissement de 120Hz permet une fluidité de tous les instants.

Il embarque tout le savoir-faire Samsung en matière de photographie et vidéographie dans un système photo à 3 optiques.

Réalisez vos plus belles créations avec un capteur principal de 50MP, tandis qu'un capteur Ultra Grand Angle de 12MP et un téléobjectif de 10MP viendront couvrir vos nombreux besoins photo & vidéo.

