Xiaomi F2 50″ et 43″ – Des TV 4K Ultra HD à des prix incroyables

Vous cherchez un bon plan pour vous offrir une TV 4K de qualité à tout petit prix ? Ne manquez pas ces offres sur les TV Xiaomi F2 50″ et 43″.

Les TV Xiaomi F2 50 pouces et 43 pouces sont des modèles performants et polyvalents qui vous feront vivre une expérience visuelle immersive. La TV Xiaomi F2 50″ correspond à un écran de 125cm et la Xiaomi F2 43″ à une dalle de 108cm.

TV Xiaomi F2 50″ bénéficie d’une réduction de 18% sur son prix initial. La TV Xiaomi F2 50 pouces passe de 448,01€ à 369€. Vous économisez 79€.

La TV Xiaomi F2 43 pouces est encore moins cher. Son prix passe de 359€ à 319€. Vous économisez 11% soit 40€ de moins.

TV Xiaomi F2 50″ – Ses points forts

Les TV Xiaomi F2 50″ et 43″ partagent les mêmes caractéristiques. La TV Xiaomi F2 50″ est dotée d’un écran 4K Ultra HD sans cadre métallique qui vous offre une clarté d’image exceptionnelle et une large gamme de couleurs.

Grâce à la technologie HDR10, vous bénéficiez d’un contraste et d’une luminosité optimisés pour chaque scène. Avec la technologie MEMC, vous ne manquerez aucun détail des scènes les plus rapides.

La TV Xiaomi F2 50″ est également une Smart TV qui intègre l’expérience Fire TV d’Amazon. Vous pouvez accéder à vos services de streaming préférés comme Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+ et autres.

Vous pouvez également contrôler votre TV et votre maison connectée avec votre voix grâce à Alexa intégré. La TV Xiaomi F2 50″ dispose également de la norme HDMI 2.1, du Bluetooth, du USB et d’un triple tuner pour capter toutes les chaînes.

