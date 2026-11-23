La SanDisk Extreme Fit est une clé USB-C miniature. Son prix devient aussi petit qu’elle sous la pression du Black Friday.
La SanDisk Extreme Fit est la clé USB-C la plus petite du marché. D’une capacité de 256 Go, elle pèse seulement 2,72 g. Ultra compacte, vous pouvez l’emporter partout avec vous.
Son format plug-and-stay assure un très bon maintien lorsqu’elle est branchée. Grâce à sa forme aplatie, inutile de la débrancher quand vous rangez votre appareil. Il ne faut pas se fier à sa petite taille.
La SanDisk Extreme Fit est une clé USB-C performante. Elle autorise des vitesses en écriture de 400 MB/s.
La SanDisk Extreme Fit 256 Go est vendue à 54,99 € au lieu de 70,99 €. Vous réalisez une économie immédiate de 16 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.