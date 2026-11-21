Black Friday c’est le moment de faire de bonnes affaires ! Profitez de réductions importantes sur les liseuses de livres numériques et sur les blocs notes numériques qui permettent de lire et travailler !
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Kindle Scribe Colorosoft
Profitez-en pour vous faire plaisir à moindre prix. La Scribe Colorsoft 32 Go est à 454.99€. Vous économisez 30%. Achetez ici.
Le modèle Kindle Scribe couleur 64 Go est à 489.99€. Là encore c’est une économie de 30%. Suivez ce lien pour acheter.
Et ce n’est pas fini ! Le pack Scribe Colorsoft 32Go + étui + chargeur est à 492.45€, vous économisez 35%. Suivez ce lien pour acheter.
Les Kindle 2026 et Paperwhite 2024
Le Kindle Paperwhite 32 Go Signature Edition est à 159.99€, vous économisez 38%. Suivez ce lien pour acheter.
Kindle Paperwhite 16 Go avec pub est à 144.99€, vous économisez 31%. Suivez ce lien.
La version 16 Go sans pubs est à 154.99€, là encore vous économisez 31%. Suivez ce lien pour l’obtenir à ce prix.
Le Kindle 16 Go Ube avec publicités passe de 154,99 € à 124,99 €. Vous économisez 30 €.
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Le modèle sans publicités est un peu plus cher. Le Kindle Ube 16 Go est affiché à 139,99 € au lieu de 174,99 €. Vous économisez 34 €.
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Le prix du Kindle avec sa coque en aluminium diminue également. Doté de 32 Go de stockage et sans publicités, il voit son prix tomber à 154,99 € au lieu de 194,99 €.
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Liseuse Vivlio
Vivlio Light HD Color 6 pouces passe à 159.99€ au lieu e 179.99€ Suivez ce lien pour l’acheter
Kobo, aussi en Black Friday
La liseuse Kobo Libra Colour est un appareil de lecture haut de gamme. Elle est à 239.99€ au lieu de 269.99€. Disponible en suivant ce lien en noir ou cliquez ici. Ou encore dispo ici en blanc suivez ce lien ou cliquez ici.
Les autres blocs-notes numériques
Pack Paperslate (pour lire et travailler) Pro Pack 10” 64 Go + étui + mines + stylet à 395€ au lieu 494€ . Suivez ce lien Ou cliquez ici .
Le pack Paperslate version 32 Go est à 330€ au lieu de 414€. Suivez ce lien Ou cliquez ici
reMarkable Paper Pro avec Marker Plus et Book Folio en Cuir Noir est à 692€ au lieu de 849€ suivez ce lien.
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