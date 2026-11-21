L’iPhone 17 Pro se joint à la cohorte de bons plans pour Black Friday. Le smartphone d’Apple est à un prix très intéressant.
La version 256 Go est à 1229€. Mais avec le code 10 € offerts tous les 100 € d’achat avec le code promo BLFR10 si vous êtes adhérents. Vous économisez 120 euros de plus. Au final il vous revient : 1109€. Suivez ce lien pour acheter en noir.
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Ce bon plan est valable jusqu’au samedi 21 novembre 23H59.
L’essentiel de l’iPhone 17 Pro en 5 points
-Design & résistance : Coque unibody en aluminium forgé à chaud et protection Ceramic Shield 2 contre les chutes et les rayures.
-Performances A19 Pro : Jusqu’à +40 % de puissance et refroidissement par évaporation pour une réactivité maximale.
-Batterie infatigable : 31 heures d’autonomie vidéo et recharge express (0 à 50 % en 20 min).
-Photo haute précision : Triple module de 48 MP avec zoom optique 8x exclusif, et capteur frontal Center Stage de 18 MP (mode double capture).
– IA & réseau : Optimisé pour Apple Intelligence avec Wi-Fi 7, eSIM et SOS par satellite intégrés.
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