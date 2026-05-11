Cette liseuse couleur Vivlio ratatine son prix pour la Fête des Mères !

Vivlio vous fait une fleur pour le printemps avec une remise super jusqu’au 31 mai.
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La liseuse Inkpad Color est à 309.99€, avec ce bon plan elle vous revient à 259.99€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Vivlio Inkpad Color 3, qu’est-ce que c’est ?
Découvrez une nouvelle dimension de lecture avec la Vivlio InkPad Color 3. Conçue pour allier le confort visuel du papier à la puissance du numérique, elle transforme chaque page en une expérience immersive. C’est du haut de gamme !
Équipée d’un écran E Ink Kaleido 3 de 7,8 pouces, cette liseuse affiche une résolution HD aux couleurs éclatantes. Grâce à la technologie Smartlight, l’éclairage s’adapte intelligemment pour protéger vos yeux, de jour comme de nuit.
La liseuse est légère ! Un poids plume de 267 grammes pour vous accompagner partout.
Alternez entre l’écran tactile et les boutons physiques pour une réactivité optimale.
Lisez jusqu’à un mois sans passer par la case recharge.
Sa conception résistante à l’eau vous permet de lire sereinement au bord de la piscine ou dans votre bain.
Ne choisissez plus entre vos ouvrages préférés. Sa capacité de stockage généreuse peut contenir plusieurs milliers d’e-books. De plus, la InkPad Color 3 facilite votre quotidien. Vous lisez vos livres numériques en couleur ou en noir et blanc. Vous écoutez vos livres audio. vos nouveautés instantanément et profitez de vos livres audio en toute simplicité.
L’autre avantage – Empruntez facilement des titres directement auprès de votre bibliothèque municipale. Suivez ce lien pour l’acheter.
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