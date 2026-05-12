Samsung Galaxy A57 Test – Vaut-il le coup ?

Par / 12/05/2026 / Galaxy A57, Samsung, Test

J’ai testé le Samsung Galaxy A57. Est-il toujours une valeur sûre du segment milieu de gamme ? La réponse est dans mon test. 

Samsung fait évoluer le Galaxy A57. Il devient plus fin, plus léger et plus performant. Que vaut le nouveau représentant du segment milieu de gamme de la firme coréenne ? Est-il encore à la hauteur ? 

Test du Samsung Galaxy A575, est-il encore à la hauteur ?Je vous donne la réponse dans mon test non sponsorisé. 

Le Galaxy A57 8/128Go est au prix  de 549€ mais vous bénéficiez d’une remise de 30€ avec le code MYPHONE. Samsung vous rembourse 50€ supplémentaire pour l’achat d’un A57 ou d’un A37. Le Galaxy A 57 tombe à 469€. 
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Sommaire
  1. Galaxy A57 – Design et ergonomie
  2. L’écran
  3. Les performances
  4. L’autonomie
  5. La photo
  6. Le zoom, les portraits et l'ultra grand-angle
  7. Samsung Galaxy A57 – Ce que j’en pense
  8. Samsung Galaxy A57 – La fiche technique complète

Galaxy A57 – Design et ergonomie

Avec le Galaxy A57, Samsung prouve une nouvelle fois qu’elle sait faire des smartphones fins et légers. Le Galaxy A57 ne dépasse pas les 6,9 mm d’épaisseur et il pèse seulement 179 g.

Il n’égale pas le Galaxy S25 Edge avec ses 5,8 mm, mais ça lui permet de proposer une fiche technique plus équilibrée.

Cette finesse et cette légèreté ne signifient pas pour autant que le Galaxy A57 est un smartphone compact. Son grand écran de 6,7 pouces impose de l’utiliser à deux mains. La prise en main reste agréable, mais le Galaxy A57 aurait gagné à posséder des arêtes moins saillantes.

Samsung fait légèrement évoluer le design du Galaxy A57 par rapport à celui de son prédécesseur. Le Galaxy A57 conserve son dos en verre avec son effet miroir qui adore les traces de doigts.

Petits changements : les capteurs photo sont placés sur un îlot transparent et le cadre en métal mat est à la couleur du smartphone. Ce nouvel habillage renvoie une image plus premium, proche de celle des Galaxy S26.

Il ne faut pas se fier à sa relative finesse, le Galaxy A57 demeure un smartphone robuste. Une couche de verre Gorilla Glass Victus+ protège l’avant et l’arrière de l’appareil.

Samsung renforce la résistance à l’eau et à la poussière de son smartphone milieu de gamme. Le Galaxy A57 gagne une certification IP68. C’est une première. Il supporte une immersion dans l’eau douce jusqu’à 1,5 m pendant 30 min.

L’écran

Il n’y a pas de surprise de ce côté-là. Le Galaxy A57 récupère un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec la même résolution que celle du Galaxy A56. Il affiche une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels.

Dépourvu de technologie LTPO, son taux de rafraîchissement varie entre 60 Hz et 120 Hz. Samsung n’a pas fait plus d’effort sur la luminosité.

Comme le Galaxy A56, la dalle du Galaxy A57 atteint des pics de 1900 nits. C’est largement suffisant pour que le smartphone soit utilisable en extérieur. Vous verrez ce qui s’affiche à l’écran même en plein soleil.

La qualité de la dalle est au rendez-vous avec une compatibilité HDR10+ et un calibrage sans fausse note des couleurs.

Les performances

Samsung ne dévie pas de sa route. Le Galaxy A57 accueille une nouvelle fois un processeur Exynos. Il s’agit cette année du processeur Exynos 1680. Gravée en 4 nm, cette puce maison offre 15 % de performances en plus que l’Exynos 1580, notamment grâce à une meilleure gestion de la chaleur.

Cela n’empêche pas la température du processeur de grimper rapidement quand il est fortement sollicité. On sent la chaleur remontée à travers la coque après 15 minutes de jeu, sans que cela devienne incapacitant. 

L’Exynos 1680 fait face aux jeux les plus gourmands sans vaciller. Genshin Impact conserve une fluidité parfaite avec des graphismes réglés sur le niveau moyen et une fréquence d’image en 30 fps.

Le son est diffusé à travers deux haut-parleurs équilibrés. Ils ne saturent pas, même à un niveau élevé.

L’autonomie

Samsung n’est toujours pas passé à la technologie silicium carbone. Le Galaxy A57 reste ancré avec une batterie lithium-ion. La firme coréenne fait tout de même des efforts pour condenser ses batteries. Le Galaxy A57 loge la même batterie de 5000 mAh que le Galaxy A56 dans un corps plus fin de 0,5 mm.

Elle lui offre une autonomie d’environ 1,5 jour. C’est dans la moyenne des smartphones de cette gamme. Une partie de 20 minutes de Genshin Impact avec les réglages mentionnés plus haut consomme 4 % de batterie.

Le Galaxy A57 ne possède pas de recharge sans fil. En revanche, il bénéficie d’une recharge filaire 45W. Avec elle, le Galaxy A57 passe de 0 % à 100 % en 1 h 10 minutes.

La photo

Le Galaxy A57 reprend la configuration du Galaxy A56. Il accueille une triple caméra composée d’un capteur principal de 50 MP (f/1.8), un ultra grand-angle de 12 MP (f/2.2) et un capteur Macro de 5 MP (f/2.2). À l’avant, le capteur selfie est de 12 MP (f/2.2).

De jour, les photos offrent un beau piqué. L’appareil photo produit des couleurs riches et fidèles à la réalité.

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Les photos de nuit Le Galaxy A57 fait bonne figure dans des conditions de faible luminosité. Les photos sont agréables à l’œil avec des couleurs authentiques et fidèles à ce que vous avez sous les yeux.

Le smartphone limite le bruit, mais il se débarrasse par la même occasion d’une partie des détails.

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On s’en aperçoit lorsqu’on agrandit la photo à 100 %. L’appareil se distingue par une très bonne gestion des sources lumineuses. Vous pouvez constater la maîtrise parfaite des éclairages complexes sur les photos ci-dessous.

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Le zoom, les portraits et l’ultra grand-angle

Son zoom fait pâle figure face au zoom X30 du Honor 600 ou au zoom optique X3,5 du Nothing Phone 4a Pro. Dépourvu de zoom optique et limité par son capteur principal 50 MP, les détails s’estompent et les clichés perdent en finesse au-delà du zoom X2.

Le zoom X4 donne le change, mais le zoom X10 est envahi par une vague de pixels.

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Le mode portrait propose deux focales. Les détourages sont précis et le flou d’arrière-plan réglable est bien maîtrisé. Il paraît naturel.

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L’ultra grand-angle reproduit une palette de couleurs fidèles à la réalité. Il est malheureusement desservi par sa faible résolution. Les photos manquent de finesse, surtout dans les angles. En contrepartie, elles échappent à une forte distorsion.

Samsung Galaxy A57 – Ce que j’en pense

Vendu à partir de 549€, le Galaxy A57 est un smartphone solide mais un peu trop sage. Si elles sont les bienvenues, les évolutions par rapport au Galaxy A56 sont timides. Samsung a affiné son design, son processeur est plus puissant et il devient IP68.

Ces changements sont appréciables, mais j’aurais aimé un nouvel appareil photo. Le Galaxy A57 assure avec les photos de jour et de nuit, mais son zoom et son ultra grand-angle sont à la traîne.

Le smartphone aurait mérité un peu plus d’audace de la part de Samsung. Au final, le Galaxy A57 reste une valeur sûre du segment milieu de gamme, mais qui nous laisse un peu sur notre faim.

Le Galaxy A57 8/128Go est au prix  de 549€ mais vous bénéficiez d’une remise de 30€ avec le code MYPHONE. Samsung vous rembourse 50€ supplémentaire pour l’achat d’un A57 ou d’un A37. Le Galaxy A 57 tombe à 469€. 
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7.8 NOTE FINALE

Samsung Galaxy A57

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Design 8
Ecran 8
Performances 8
Autonomie 8
Photo 7
Points positifs
  • Fin et léger
  • Grand écran lumineux
  • Processeur polyvalent
  • Bonne autonomie
  • Photos de jour et de nuit
  • IP68
Points négatifs
  • Qualité du zoom et de l'ultra grand-angle
  • Pas de charge sans fil
  • Evolution timide du Galaxy A56
Résumé

Vendu à partir de 549€, le Galaxy A57 est un smartphone solide mais un peu trop sage. Si elles sont les bienvenues, les évolutions par rapport au Galaxy A56 sont timides. Samsung a affiné son design, son processeur est plus puissant et il devient IP68.

Ces changements sont appréciables, mais j’aurais aimé un nouvel appareil photo. Le Galaxy A57 assure avec les photos de jour et de nuit, mais son zoom et son ultra grand-angle sont à la traîne.

Le smartphone aurait mérité un peu plus d’audace de la part de Samsung. Au final, le Galaxy A57 reste une valeur sûre du segment milieu de gamme, mais qui nous laisse un peu sur notre faim.

Samsung Galaxy A57 – La fiche technique complète

  Galaxy A57
Ecran 6,7 pouces Super AMOLED+ (60Hz – 120 Hz), HDR10+
Définition 1080 x 2340 pixels ( Full HD+), 385 ppi, 1900 nits
Processeur Exynos 1680, 4 nm
RAM 8 Go
Stockage 128/256 Go
Mises à jour 6 ans OS et sécurité
Caméras arrières 50 MP (f/1.8) IOS + UGA 12 MP (f/ 2.2) + Macro 5MP (f/2.4) – vidéo 4K/30ims
Caméras frontales 12MP (f/2.2) – Vidéo 1080p/30ims
Etanchéité IP68 
Batterie 5000 mAh
Vitesse de charge Filaire 45W
SIM Oui (Nano SIM / eSIM)
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, NFC
Audio Haut-parleurs stéréo
OS Android 16 – One UI 8.5
Dimensions / poids 161,5 x 76,8 x 6,9 mm – 179 g

 

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