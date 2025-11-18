Expo Escher – Les mathématiques et la géométrie n’ont jamais été aussi amusants

La Monnaie de Paris rend hommage à M. C. Escher jusqu’au 01/03/2026. Cet artiste graphique est pour la première fois exposé à Paris dans une grande rétrospective de son œuvre si singulière.
Né aux Pays-Bas en 1898, Maurits Cornelis Escher a su transformer les mathématiques et la géométrie en art. Si son nom ne vous est pas familier, vous connaissez certainement ses illusions optiques, ses mondes impossibles ou ses images sans fin.
Expo Escher – Le maître des illusions mathématiques
À partir des années 60, ses créations deviennent des sources d’inspiration pour de nombreux artistes, musiciens, designers ou publicitaires.
Un petit exemple, l’escalier mobile dans Harry Potter est largement inspiré de l’escalier sans fin Relativité d’Escher. Un grand nombre de ses œuvres font partie de notre quotidien.
Relativité (1953), Main avec boule réfléchissante (1935), Cascade (1961), Métamorphose II (1939-40), Lien (1956), Pelure (1955), la Monnaie de Paris a rassemblé quelques-unes des gravures emblématiques de l’artiste. Dès que vous les verrez, elles vous paraîtront immédiatement familières.
M. C. Escher – Un artiste hors des circuits
M. C. Escher marque les esprits. Il n’appartient à aucun mouvement. Il suit son propre chemin. Chez lui, tout n’est qu’intuition. Ses œuvres sont à la fois intrigantes et hypnotisantes. Le regard est happé par les formes pendant que le cerveau essaie d’analyser comment ce qu’on a sous les yeux est possible.
En s’appuyant sur la géométrie et les mathématiques, Escher joue avec nos certitudes visuelles. Son intérêt pour l’ambiguïté des images apparaît dès ses premières œuvres et il ne fera que s’accroître tout au long de sa vie.
Cet amoureux des mathématiques exécute ses gravures avec une précision millimétrée mais c’est aussi un personnage plein d’humour. Ses œuvres d’une finesse incroyable fourmillent de détails amusants.
En observant certaines créations comme Cascade, on aperçoit des scènes très drôles comme une femme étendant son linge ou des visages dissimulés dans les rochers.
Cette rétrospective nous fait voyager à travers l’univers d’Escher au fil des années. On assiste à l’évolution de ses recherches. Ses transpositions mathématiques deviennent de plus en plus complexes et visuellement spectaculaires.
Une scénographie riche et interactive
La Monnaie de Paris a parfaitement su mettre en lumière ce génie créatif dans une scénographie grandiose et spectaculaire. On aurait pu s’attendre à une exposition de gravures très académique mais c’est tout l’inverse.
Les motifs d’Escher recouvrent les salles du sol au plafond et ses gravures sont accompagnées d’installations immersives et interactives. Jeux de miroirs, reproductions à l’infini, les mathématiques et la géométrie n’ont jamais été aussi amusants.
J’ai adoré cette exposition pleine de surprises consacrée à M. C. Escher. Que vous le connaissiez ou non, foncez, vous ne le regretterez pas.
