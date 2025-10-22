Nothing CMF HeadPhone Pro – Que vaut ce casque à 100 € ?

J’ai testé le CMF HeadPhone Pro et je vous donne mon avis sur ce casque à 100 € qui cache bien son jeu.
Le Nothing CMF HeadPhone Pro se positionne sur le segment des casques entrée de gamme avec un prix très agressif de 100 €. Que nous réserve-t-il pour ce prix-là ? Je vous donne la réponse dans mon test. (non sponsorisé)
Casque CMF HeadPhone Pro – Design et ergonomie
Le Nothing CMF HeadPhone Pro possède un design simple mais réconfortant. Le casque adopte des formes arrondies, tout en douceur.
L’arceau ajustable est recouvert d’un revêtement moelleux qui épouse parfaitement le dessus du crâne. Il est agréable à porter même pour les personnes dépourvues de cheveux. À la fois souple et résistant, la structure de l’arceau s’adapte facilement à toutes les têtes.
Les coussinets sont recouverts de la même matière. Ronds, ils recouvrent complètement les oreilles. Ils offrent un vrai confort sans faire pression sur les tempes. J’apprécie également le fait que les écouteurs se mettent à plat pour ranger le casque plus facilement dans un sac.
Autre particularité de ces coussinets, ils sont interchangeables. Nothing reprend le principe du CMF Phone 1. Ils se décrochent en effectuant une petite rotation. Vous pouvez ensuite mixer les couleurs avec les coussinets verts ou orange vendus à part. C’est amusant mais écouter de la musique avec style a un prix assez élevé. Ces accessoires sont vendus 25 €.
Mis à part cette originalité onéreuse, le Nothing CMF HeadPhone Pro possède un jeu de commandes intuitives. Le casque se pilote directement à partir de ses boutons physiques facilement identifiables.
Le bouton rond permet de lancer l’assistant vocal, ChatGPT ou d’activer la réduction du bruit. Le curseur gère le réglage des basses et des aigus. La molette sert à contrôler le volume ou à naviguer dans votre playlist. Alternative au Bluetooth 5.4, les coussinets intègrent une prise mini jack.
La qualité audio
Le CMF HeadPhone Pro ne fait pas dans la dentelle. Le casque envoie du gros son. Il mise à fond sur les basses. Elles sont plus que présentes et pour les adoucir il faut passer par l’égaliseur personnalisé.
Le CMF HeadPhone Pro ne propose pas un égaliseur 8 bandes comme les Nothing Ear 3 mais il permet d’ajuster les médiums, les aigus et les graves à votre convenance.
N’hésitez pas à activer le mode Son personnalisé. L’appli analyse successivement vos oreilles gauche et droite avec une série de tonalités graves et aiguës puis elle adapte le son en fonction de votre audition. On ressent vraiment la différence avec un son plus équilibré.
Les plus téméraires essaieront le mode son spatial. Pour ma part, je ne l’ai pas trouvé concluant. C’est rarement le cas sur la plupart des casques à un prix beaucoup plus élevé. Il ne faut donc pas être trop exigeant avec le CMF HeadPhone Pro vendu à 100 €.
La réduction de bruit active
L’ANC vous transporte directement dans une bulle de coton. Les coussinets ronds enveloppent parfaitement les oreilles. Cette réduction de bruit passive s’ajoute à un ANC efficace. La combinaison de l’ensemble offre au CMF HeadPhone Pro une réduction de bruit efficace.
Avec un volume à 50 %, vous n’entendrez pas le bruit de la circulation ou une personne qui vous parle à côté de vous. Il atténue les bruits jusqu’à 40 dB grâce à 5 micros. L’ANC est étonnamment efficace pour le prix du casque.
L’autonomie
Le CMF HeadPhone Pro assure une autonomie impressionnante de 100 heures d’écoute avec un volume à 50 %. L’ANC diminue l’autonomie de moitié. Le casque résiste 50 heures sans passer par la case recharge. Il concourt sur ce point avec les meilleurs du secteur.
Cette batterie se recharge à 100 % en moins de deux heures.
CMF HeadPhone Pro – Ce que j’en pense
À la sortie de chaque nouveau produit, Nothing essaie de nous surprendre avec un produit décalé. Le CMF HeadPhone Pro n’échappe pas à la règle. Ses coussinets sont interchangeables mais cette originalité a un coût un peu trop élevé pour être fun.
Le Nothing CMF HeadPhone Pro n’a pas besoin de ça pour se démarquer. Son prix est suffisant. À 100 € seulement, c’est un casque très confortable avec une application complète et des commandes physiques intuitives.
Je retiendrais aussi la performance de l’ANC et son excellente autonomie. La qualité audio n’est pas en reste mais il faut apprécier les basses.
CMF HeadPhone Pro – La fiche technique complète
|CMF HeadPhone Pro
|Format
|Casque bluetooth
|Son
|Drivers : 40 mm, fréquence : 20 Hz – 20 kHz
|Codecs
|AAC, SBC, LDAC
|Son spatial
|Oui avec suivi des mouvements tête
|Double connexion
|Oui
|ANC
|Jusqu’à 40 dB
|Micro
|5 micros au total
|IP68
|–
|Batterie
|720 mAh
|Charge
|120 minutes
|Autonomie
|Format AAC : 50 heures écoute ANC, 100 heures sans ANC
|Connectivité
|Bluetooth 5.4 (10m), USB-C, prise mini-jack
|OS
|Android 5.1 – Nothing OS – iOS 13
|Dimensions
|168,5 x 95,7 x 188,5 mm – 283 g