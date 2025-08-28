Test du Honor Magic V5 – Encore plus fin et plus performant, le smartphone pliable sans concession

J’ai pu tester le Honor Magic V5 avant sa sortie. J’ai utilisé le dernier smartphone pliable d’Honor pendant plusieurs semaines dans des conditions difficiles. Je vous donne mon avis sans concession sur le Honor Magic V5.
Après le Honor Magic V3 qui avait fait trembler la concurrence, Honor revient avec le Magic V5. Inutile de chercher où est passé le Magic V4, Honor a décidé de sauter directement du V3 au V5.
En 2024, le Magic V3 nous avait impressionné lors de notre test par sa finesse et ses performances. Honor a-t-il réussi à faire encore mieux avec le Magic V5 ? (test non sponsorisé)
Je vous donne la réponse dans mon test complet. Suivez ce lien pour découvrir l’offre de lancement.
Honor Magic V5 – Un design ultra-slim
Le Magic V5 conserve les lignes de son prédécesseur. On ne va pas s’en plaindre. Je trouvais déjà le design du Magic V3 très réussi. Honor mise sur des formes douces avec des bords arrondis.
À l’arrière, l’énorme module photo annonce la couleur. Il n’embarque pas un appareil photo au rabais. Concernant son ergonomie, le Magic V5 est encore plus fin que son prédécesseur qui était déjà un modèle en la matière.
Le Magic V5 ne mesure plus que 4,1 mm d’épaisseur ouvert et 8,8 mm replié. À titre de comparaison, les dimensions du Magic V3 sont de 4,35 mm et 9,2 mm. Le Magic V5 n’est pas plus épais qu’un smartphone classique (sans tenir compte de l’appareil photo).
Honor a aussi fait un effort sur le poids. Il passe de 226g à 217g. La différence est palpable au quotidien. J’ai transporté pendant toutes les vacances le Magic V5 dans ma poche de short et je n’ai absolument pas eu la sensation de me balader avec un smartphone pliable.
Solide comme un roc
Honor n’a pas sacrifié la robustesse de son Magic V5 au profit de sa finesse, au contraire. Le smartphone jouit d’une nouvelle charnière composée de matériaux utilisés dans l’aérospatial. Elle résiste à 500 000 pliages et à une traction de 2300 MPa. En position verticale, elle supporte une charge suspendue de 104kg. En prime, elle ne marque pas la pliure.
En fait, Honor a renforcé son smartphone de tous les côtés. Le Magic V5 s’annonce 10 fois plus résistant aux chutes et 15 fois plus aux rayures.
Le test a été involontaire mais j’ai fait tomber le Magic V5 dans le sable sur la plage. Je l’ai récupéré intact.
L’eau et la poussière ne le font pas plus frémir. Certifié IP58 et IP59, il est protégé contre l’infiltration des particules et de la poussière et il est protégé contre l’immersion dans l’eau et les jets à haute pression.
Deux écrans lumineux et résistants
La taille de l’écran externe du Magic V5 ne change pas. Elle mesure 6,43 pouces. La diagonale de l’écran pliable atteint 7,95 pouces au lieu de 7,92 pouces sur le V3. Honor a réduit le cadre noir pour gagner un peu d’espace.
Les deux écrans sont basés sur une technologie AMOLED et ils sont LTPO. Leur taux de rafraîchissement varie de 1Hz à 120Hz. Il n’y a plus de jaloux.
L’écran externe et l’écran interne offrent le même niveau de luminosité. Il monte dans les deux cas jusqu’à 5000 nits. J’ai pu l’utiliser sans aucun problème à la plage sous un soleil de plomb.
Si la pliure est quasiment invisible sur l’écran interne, je lui reprocherais juste de marquer beaucoup les traces de doigts surtout par temps de chaleur. Il n’est en plus pas facile à nettoyer.
Ayant pratiqué les smartphones pliables depuis leur apparition, j’ai toujours une petite appréhension à utiliser l’un d’eux en plein soleil sous une très forte chaleur. C’est sans aucun doute la conséquence d’une expérience passée avec une autre marque. Le soleil avait fait apparaître d’énormes cloques sur l’écran pliable.
Le Magic V5 n’a pas montré la moindre faiblesse de ce côté-là même avec des températures caniculaires. Le Honor Magic V5 a résisté à la fournaise de Séville avec ses 45°C quotidiens. Il n’a pas bronché.
Outre la robustesse de ces deux écrans, la qualité est au rendez-vous. Les couleurs sont riches avec un niveau de contraste élevé. Regarder ou jouer sur le grand ou le petit écran est un vrai spectacle, en Dolby Vision bien sûr.
Des performances de haut niveau
Un processeur Snapdragon 8 Elite pilote le Magic V5. Accompagné de 12Go de RAM et de 512Go de stockage, il ne manque pas de puissance. Rien ne lui résiste. Le jeu Genshin Impact tourne avec des graphismes réglés sur le niveau maximum en 60 fps sans aucune saccade.
Le format 20:9 de l’écran externe permet de jouer sans se sentir à l’étroit. Cet écran se révèle plus pratique pour jouer à l’extérieur quand on est dans les transports, par exemple.
Avec sa diagonale de 7,95 pouces, l’écran pliable donne une autre dimension aux jeux vidéo. Vous l’apprécierez encore plus confortablement installés chez vous.
Le Magic V5 se montre toujours aussi efficace dans la gestion de la température. Il chauffe à peine après 30 minutes de jeu. J’ai juste ressenti une légère sensation de chaleur sous l’appareil photo sans que cela n’empêche de jouer.
La partie audio est à la hauteur du reste de ses performances. Le son est diffusé à travers deux haut-parleurs équilibrés. Le smartphone est compatible Dolby. Il diffuse un son clair qui ne sature pas.
De l’IA partout et pour tout
Ce processeur permet également au Magic V5 d’exceller en matière d’IA. Les fonctionnalités IA sont nombreuses. Il est impossible de toutes les lister.
On peut citer des outils comme Magic Portal, la recherche IA dans le téléphone, des outils de traduction, de transcription ou encore de résumé. Ils sont en français et bien intégrés dans MagicOS.
Certains sont adaptés à son grand écran pliable. Gemini, par exemple, se divise en deux pour profiter de la taille de l’écran.
Honor a également mis l’accent sur l’IA pour la photo. On retrouve de nombreux outils de retouche photo efficaces ainsi que le fameux AI Super Zoom. Grâce à lui vous allez voir très loin. AI Image à Vidéo fait également partie des fonctionnalités IA les plus spectaculaires. Accessible depuis la galerie, elle transforme les photos statiques en clip vidéo. Le résultat est dingue. N’hésitez pas à regarder notre vidéo de démo dans notre article.
Impossible de na pas citer AI Super Zoom qui se charge d’améliorer la qualité des photos au-delà d’un grossissement X30. Vous pouvez constater son efficacité sur la photo de la Lune plus bas dans l’article.
Le Magic V5 embarque également une version d’AI Deepfake Detection compatible avec plus d’applications.
La batterie et l’autonomie
L’extrême finesse du Magic V5 n’a pas empêché Honor d’augmenter la capacité de sa batterie en silicium carbone. Elle passe de 5150mAh sur le Magic V3 à 5820mAh.
Grâce à cet ajout, j’ai pu utiliser le Magic V5 pendant une journée en alternant les deux écrans. Vous pouvez même espérer aller un peu au-delà à condition de vous contenter de l’écran externe.
J’ai consommé 5% de batterie en jouant 20 minutes à Genshin Impact sur l’écran externe dans les conditions mentionnées plus haut. C’est dans la moyenne des smartphones.
Cette batterie est compatible avec la recharge rapide 66W et la recharge sans fil 50W. La batterie se recharge de 0% à 100% en 60 minutes avec un chargeur Honor. J’ai fait l’essai avec un chargeur Ugreen 100W. Dans ce cas, la vitesse ne dépasse pas 60W.
Pour limiter la montée de la température pendant le chargement, pensez à déplier le smartphone.
Honor Magic V5 – Un cador de la photo
L’appareil photo du Magic V5 monte en gamme. Le smartphone n’a pas à rougir face aux flagships. Il intègre un capteur principal 50MP Falcon Capture, un téléobjectif X3 64MP et un ultra grand-angle de 50MP. Ils sont tous les trois équipés d’un stabilisateur optique d’image.
Avec cet appareil photo, le Magic V5 joue dans la cour des grands. Les photos de jour sont splendides. Les couleurs sont riches sans tomber dans l’excès et le niveau de détail est élevé.
Forte luminosité, contre-jour, lumière tamisée, photo en intérieur, le Magic V5 ne déçoit pas quelles que soient les conditions. Il fait face à toutes les situations. L’IA vous assiste, si nécessaire en vous suggérant le mode de prise de vue le plus adéquat mais il faudra activer l’option dans les paramètres auparavant.
Le capteur principal hérite de la technologie Falcon Capture du Magic 7 Pro. Cette mention signifie que le Magic V5 est capable de capturer des sujets en mouvement avec une parfaite netteté. Je me suis amusé à prendre un avion en phase d’atterrissage. La photo est parfaitement nette et l’avion semble figé dans le ciel. Le constat est le même avec l’eau qui coule de la fontaine.
Les photos de nuit
De jour ou de nuit, le Honor Magic V5 se révèle aussi doué. Le smartphone gère sans problème les différentes sources de lumière, même les plus complexes. Les clichés respectent l’ambiance lumineuse et les couleurs reflètent ce que vous avez sous les yeux.
Les algorithmes réussissent également à trouver le bon équilibre entre le niveau de détails et la suppression du bruit. J’ai également été surpris par la qualité de son zoom en mode nuit.
Un téléobjectif qui voit très loin
Son nouveau téléobjectif X3 64MP apporte un vrai plus. Il offre un zoom de qualité avec un traitement colorimétrique identique au capteur principal. Il permet d’effectuer des zooms X2, X3, X6 sans perte de détails. Ceux-ci commencent à s’estomper à partir du zoom X10.
Le Super Zoom AI vient à la rescousse du Honor Magic V5 à partir du zoom X30. L’IA retravaille le rendu pour lui redonner forme. Grâce à lui, le zoom X100 vous fait voir loin. J’ai mis dans l’article une photo avec trois niveaux de grossissement pour illustrer la puissance du zoom AI d’Honor.
Je vous laisse deviner l’élément ciblé dans la première photo. Encore plus bluffant, vous pouvez aussi admirer les cratères de la Lune avec le Super Zoom AI.
J’ai même pu utiliser le zoom de nuit sans que les photos ne soient réduites à une bouillie de pixels.
Les portraits Harcourt
Le Magic V5 ne faillit pas sur les portraits. L’interface vous donne accès à 5 focales différentes ainsi qu’au traitement Harcourt des portraits. Les détourages sont précis avec un effet de flou progressif sur les contours.
Vous pouvez aussi demander l’aide de l’assistant IA au moment de prendre la photo. Vous retrouvez ensuite le portrait dans la galerie avec la version normale et celle améliorée par IA.
L’ultra grand-angle
Le Magic V5 gagne également un nouvel ultra grand-angle de 50MP avec OIS. Je ne suis pas un grand fan des UGA. Celui du Magic V5 ne démérite pas.
Les couleurs et la luminosité demeurent fidèles au traitement du capteur principal. Cependant, les photos n’échappent pas à une forte aspiration au centre.
Honor Magic V5 – Ce que j’en pense
J’ai été conquis par le Honor Magic V5. Il rassemble tout ce que j’attends d’un smartphone pliable. Il est aussi fin et léger qu’un smartphone classique avec l’avantage de posséder deux écrans.
Le format large de l’écran externe n’incite pas à avoir recours à l’écran pliable pour la moindre opération. La pliure de ce dernier est discrète et il dispose désormais d’un niveau de luminosité qui permet d’en profiter en toute circonstance.
Honor n’a fait aucune concession au niveau de ses performances. Son processeur Snapdragon 8 Elite lui ouvre toutes les portes y compris celle de l’intelligence artificielle. Il regorge de fonctionnalités IA de productivité en français ou pour la photo.
Le Magic V5 est justement doué en photo que ce soit de jour, de nuit ou pour les portraits.
Difficile de trouver quelque chose à lui reprocher. En cherchant, j’ai tout de même trouvé un point à améliorer. Le Magic V5 offre une autonomie d’une journée malgré l’augmentation de la capacité de sa batterie. J’aurais espéré un peu plus.
Avec son nouveau smartphone pliable, Honor place la barre encore plus haut qu’avec le Magic V3. Le Honor Magic V5 est un smartphone pliable sans fausse note qui coche toutes les cases.
Le Honor Magic V5 est vendu 1999€. Du 28 août au 14 septembre Honor joue au Père Noël en avance. Honor vous offre un Magic Pen, des Choice Earbuds Clip et un chargeur 66W pour une valeur de 349,70€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Honor Magic V5 – Les caractéristiques techniques
|Honor Magic V5 – 5G
|Ecran
|Ecran externe 6,43 pouces AMOLED – (LTPO 1Hz – 120Hz)
Ecran interne 7,95 pouces AMOLED – (LTPO 1Hz – 120Hz)
|Définition
|Ecran externe 2376 x 1060 pixels – 5000nits – Rhino Armor Glass – Dolby Vision
Ecran interne 2352 x 2172 pixels – 5000nits – Dolby Vision
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12Go
|Stockage
|512Go
|Extension
|Non
|Caméras arrières
|50MP Falcon Capture (f/1.6) OIS + UGA 50MP (f/2.0) OIS + Téléobjectif X3 64MP (f/2.5) OIS – Vidéo 8K/30ims
|Caméras frontales
|Intérieur 20MP (f/2.2)
Extérieur 20MP (f/2.2)
|IP68
|IP58, IP59
|Batterie
|5820mAh
|Charge rapide
|66W (non fourni) + sans fil 50W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Latéral
|Prise Jack
|WiFi 7, Bluetooth 6,NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 15 – Magic OS 9.0.1
|Dimensions
|Ouvert 156,6 x 145,3 x 4,1mm – 217g
Fermé 156,6 x 74 x 8,8mm