Percy Jackson détrône Harry Potter parmi les livres les plus recherchés sur Internet

La littérature fantastique continue de dominer l’intérêt des lecteurs américains, mais un nouveau roi s’installe au sommet.
Selon une récente étude menée par les spécialistes d’Awesome Books, basée sur l’analyse des recherches Google aux États-Unis tout au long de l’année 2025, Percy Jackson & les Olympiens s’empare de la première place des franchises littéraires les plus recherchées, cumulant 563 065 recherches.
Portée par le succès de son récente adaptation télévisée, la saga de mythologie grecque signée Rick Riordan devance Harry Potter (2e place avec 469 026 recherches), qui conserve toutefois un engouement intergénérationnel massif avant la sortie de sa future série HBO. Le Seigneur des Anneaux complète le podium en 3e position (277 941 recherches).
Le Top 10 des recherches livres
Le reste du Top 10 met en avant l’émergence de la “romantasy” ainsi que la résilience des classiques pour enfants :
1. Percy Jackson – 563 065 recherches
2. Harry Potter – 469 026 recherches
3. Le Seigneur des Anneaux – 277 941 recherches
4. Keleana (Throne of Glass) – 181 184 recherches
5. La Roue du Temps (The Wheel of Time) – 133 405 recherches
6. Hunger Games – 128 384 recherches
7. Junie B. Jones – 125 892 recherches
8. Twilight – 124 538 recherches
9. Chair de Poule (Goosebumps) – 123 160 recherches
10. Outlander – 88 995 recherches
Comme le souligne Mubin Ahmed, directeur de la librairie, si les ventes traduisent les achats, le volume de recherche reflète la curiosité et l’impact culturel direct. Ces données confirment la suprématie de la fantasy et la force des tendances en ligne (notamment BookTok), tout en montrant l’incroyable vitalité des franchises jeunesse et des histoires d’amour à fort développement de personnages.