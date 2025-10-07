Le prix de l’iPad cède sous les assauts des Jours Flash Prime

Le dernier iPad équipé de la fameuse puce A16 baisse son prix pour les Jours Flash Prime. C’est le moment !
L’iPad sorti en 2025 avec le puissant processeur d’Apple s’offre une belle baisse de prix pendant les jours Prime d’Amazon.
La tablette 11 pouces d’Apple avec 128 Go de stockage passe à 359 €. Son prix officiel est de 409 €.
L’iPad 11 Wi-Fi 256 Go avec sa puce A16 est aussi en promotion. La tablette est vendue 489 €.
Si vous souhaitez plus de stockage pour vos photos et vos films, vous pouvez opter pour le modèle 512 Go. L’iPad 11 512 Go est au prix de 729,99 €.
Pour aller avec votre iPad, les AirPods 4 avec ANC diminuent aussi leur prix.
iPad avec puce A16, ses points forts
Cet iPad sorti en 2025 est doté d’un écran Liquid Retina de 11 pouces. Sa résolution est de 2360 x 1640 pixels, cet écran bord à bord assure une qualité d’image au top ! Il est parfait pour regarder des films, dessiner ou travailler.
Sa puce A16 garantit des performances de haut niveau pour tous les usages comme le montage vidéo, les jeux et d’autres tâches exigeantes.
La caméra avant ultra grand-angle 12 Mpx est parfaite pour les visio et les selfies, avec la fonctionnalité Cadre centré pour un cadrage optimal.
La tablette offre une autonomie d’un journée de travailler ou s’amuser sans soucier de la recharge.
Compatible avec l'Apple Pencil et le Magic Keyboard Folio, l'iPad A16 se transforme en un outil de création et de productivité complet. Polyvalent et performant, l'iPad est idéal pour les étudiants comme pour les professionnels créatifs.
