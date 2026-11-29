Il fait froid et les températures vont baisser encore ! Pour Black Friday la marque design Dreo propose des prix très attractifs sur ses chauffages Tech.
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Voici notre sélection de chauffages d’appoint connectés Dreo ! Ils ne chauffent et ne consomment pas beaucoup ! Suivez nos liens pour profiter de ces bons plans Black Friday
Ils sont beaux, performants et ne coûtent pas un bras. Vous les pilotez manuellement ou via l’appli sur votre smartphone.
Chauffage Atom 316
Un petit chauffage d’appoint qui diffuse sa chaleur en 2 secondes, pour le bureau ou la chambre. Prix avant promo 50€. Economisez 22% avec notre code 26FRBFCM . Suivez ce lien.
Radiateur à convection 711S
Un convecteur de 2 000 W sans ventilateur, donc sans aucun bruit. Prix avant promo 149,99 €. Economisez 22% avec notre code exclusif 26FRBFCM . Suivez ce lien
Chauffage 314
Un petit chauffage d’appoint avec oscillation à 70°. Prix avant promo 60 €. Economisez 22% avec notre code exclusif 26FRBFCM . Suivez ce lien.
Humidificateur 713S
Un humidificateur à brume froide ou chaude, avec une autonomie de 60h.Prix avant promo 99 €. Economisez 22% avec notre code exclusif 26FRBFCM . Suivez ce lien.
Chauffage 714S
Un chauffage 3D permettant de chauffer une pièce entière. Prix avant promo 109.99 €. Economisez 22% avec notre code exclusif 26FRBFCM . Suivez ce lien.
Offres valables jusqu’au 6 décembre 2026. Ce code 26FRBFCM est valable sur tout le site si voussuivez ce lien.
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