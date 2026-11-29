Le Samsung Galaxy Z Fold 8, le plus remarqué des smartphones de 2026 baisse de prix !
Profitez de supers remises sur le smartphone pliant de Samsung !
Le Galaxy Z Fold 8 et son format passeport s’affiche ne promo à 2099€. Mais avec le code BLACK10 vous faites chuter le prix de 200€. Il passe à 1899€. MAIS Samsung ajoute un bon de remboursement de 300€. Et si vous payez via Paypal on retire 100€. Le smartphone vous revient à 1499€. Suivez ce lien pour acheter.
Samsung Galaxy Z Fold 8 – Les principaux points forts
Pour découvrir ce smartphone innovant regardez notre vidéo .
Ergonomie et format passeport : boîtier affiné (4,5 mm ouvert) et plus léger (201 g), offrant une prise en main à une seule main bien plus naturelle.
Écrans AMOLED Dynamic 2X ultra-lumineux : dalles adaptatives 120 Hz montant jusqu’à 3 000 nits en pic, avec un écran externe très polyvalent.
Performances et multitâche : puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 couplée à l’interface One UI 9 pour gérer jusqu’à quatre applications simultanément.
Autonomie et charge : batterie silicium-carbone de 4 800 mAh acceptant la charge rapide 45 W et Qi2 20 W.
Finition et suivi logiciel : conception étanche (IP48) avec engagement de 7 ans de mises à jour système et sécurité.