Les AirPods 4 avec ANC rabotent leur prix pour les jours Flash Prime

Le prix des AirPods 4 avec ANC devient plus doux grâce à la mélodie enchanteresse des jours Flash Prime.
Laissez-vous bercer par la douce musique des baisses de prix des jours Flash Prime. Les écouteurs AirPods 4 avec système de réduction de bruit active s’offrent une belle baisse de prix.
Les AirPods 4 avec ANC sont vendus à 169€ au lieu de 179€.
Suivez ce lien pour les acheter.
Pour les budgets plus serrés, Amazon s’attaque aussi au prix des AirPods 4 sans ANC. Ils sont vendus à 113€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
AirPods 4 – Les principaux points forts
Apple a modifié la forme des AirPods 4 pour les rendre encore plus confortables à porter. La compagnie a aussi amélioré la qualité du son. Les écouteurs embarquent un nouveau système acoustique qui transforme l’expérience sonore. Ils diffusent un son spatial personnalisé qui suit les mouvements de la tête.
La firme de Cupertino ne s’est pas arrêtée là. Elle en a profité pour changer les lignes du boitier. Il devient plus léger et plus compact. La batterie n’est pas sacrifiée pour autant. Avec ce boitier, les AirPods 4 offrent une autonomie de 30 heures d’écoute. Il se recharge via un port USB-C ou sans fil pour le modèle ANC.
Les AirPods 4 existent aussi dans une version avec ANC. C’est la première fois que les AirPods intègrent un système de réduction de bruit active. L’ANC était autrefois réservé aux AirPods Pro. Avec le modèle ANC, vous allez pouvoir vous isoler du bruit et profiter pleinement de votre musique ou vous débarrasser des bruits de fond pendant les appels.
Le système de réduction de bruit active propose un mode transparence et un mode adaptatif. Le premier permet d’entendre les bruits autour de vous quand vous marchez dans la rue ou que vous parlez à quelqu’un.
Les écouteurs seuls ont une autonomie de 4 heures avec l’ANC activé. Le boitier gagne également un petit haut-parleur pour le retrouver facilement. Suivez ce lien pour les acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici
Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités.