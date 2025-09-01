Test du Galaxy Z Fold 7 – Samsung a-t-il enfin trouvé la bonne formule ?

Samsung a-t-il enfin trouvé la bonne formule pour son smartphone pliable avec le Galaxy Z Fold 7 ? Je vous donne la réponse dans mon test sans concession.
Samsung fait taire tous les sceptiques avec le Galaxy Z Fold 7. Son dernier smartphone pliable marque un vrai tournant dans la dynastie des Galaxy Z Fold. Voir les promotions du moment ici.
J’ai testé le Galaxy Z Fold 7 pendant plusieurs semaines. Je peux déjà vous assurer que son nouveau format change tout.
Est-ce suffisant pour faire face à des concurrents de plus en plus audacieux ? Découvrez ce que j’en pense dans mon test complet. (Non sponsorisé).
Galaxy Z Fold 7 – Le design plus compact et plus ergonomique
J’attendais ces changements depuis plusieurs années. Le Galaxy Z Fold 7 abandonne le format étriqué pour un format 20:9. Son écran extérieur est plus large que celui du Galaxy Z Fold 6. Enfin, les doigts ne se bousculent plus pour écrire sur l’écran extérieur.
Le Z Fold 7 mesure 72,8 mm de large. Il adopte les dimensions d’un smartphone classique qui se situe entre le Galaxy S25 et le Galaxy S25+.
Les velléités de Samsung ne s’arrêtent pas là. La compagnie a également fait fondre l’épaisseur du Galaxy Z Fold 7. Elle tombe à 8,9 mm replié et 4,2 mm lorsqu’il est ouvert. Il perd 3,2 mm par rapport au Z Fold 6. On le sent tout de suite à l’usage.
C’est le même constat pour le poids. Il passe de 239 g à 215 g. La brique qu’on transportait dans la poche n’est plus qu’un lointain souvenir. Le Galaxy Z Fold 7 devient enfin agréable à manipuler et à transporter.
On ne s’attarde pas sur les finitions. Elles sont parfaites. Il n’y a pas le moindre espace entre les deux parties de l’écran pliable. Le smartphone respire la solidité. Nous avons reçu le modèle Bleu Nuit. Il est tout simplement splendide et en plus la coque ne marque pas les traces de doigts.
Deux écrans éblouissants
La taille des deux écrans s’agrandit. La diagonale de l’écran externe passe de 6,3 pouces à 6,5 pouces. Celle de l’écran interne saute de 7,6 pouces à 8 pouces. Ils sont tous les deux basés sur une technologie Dynamic AMOLED X2 avec un taux de rafraîchissement qui varie entre 1 Hz et 120 Hz. Il s’agit de vraies dalles LTPO.
Samsung n’a pas fait de jaloux pour le niveau de luminosité. Les pics atteignent 2600 nits dans les deux cas. Je n’ai eu aucun problème à l’utiliser à la plage et à déchiffrer son écran en plein soleil.
Fait étonnant, l’écran du Galaxy Z Fold 7 était même plus lisible que celui d’un concurrent qui avait pourtant une luminosité plus élevée. Ce niveau de luminosité atténue par la même occasion les nombreux reflets qui s’invitent sur la dalle pliable dès qu’on est à l’extérieur.
À l’opposé, les deux écrans peuvent descendre leur luminosité jusqu’à 1 cd/m². Cela veut dire qu’on peut consulter le smartphone dans le noir sans se fatiguer les yeux.
Samsung a revu la conception de la charnière et a augmenté l’épaisseur du verre de 50 %. Au final, l’écran est plus résistant mais surtout la pliure se voit beaucoup moins. Cela faisait partie des changements que j’attendais particulièrement car la pliure au centre de l’écran était vraiment très présente sur le Galaxy Z Fold 6.
J’ai emmené le Z Fold 7 en vacances à Séville. L’écran pliable ne craint pas la chaleur. Il a supporté sans problème une température quotidienne de 45°C. Aucune cloque n’est apparue sur la protection de la dalle.
L’écran externe n’est pas en reste en ce qui concerne sa robustesse puisqu’il est protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2.
Les deux écrans sont compatibles HDR10+ et comme d’habitude la qualité est au rendez-vous.
Des performances de pointe et IA
Un processeur Snapdragon 8 Elite pilote le Galaxy Z Fold 7. Il est assisté par 12 Go de RAM. Avec cette configuration, il ne craint ni le multitâche ni les jeux vidéo gourmands. Le jeu Genshin Impact tourne sans ralentissement avec des graphismes réglés sur le niveau maximum et une fréquence d’image en 60 fps.
Conséquence de sa finesse, la température monte rapidement. On ressent la chaleur à travers la coque après 30 minutes de jeu sans que cela devienne pour autant gênant.
La sensation de chaleur sera moins intense si vous jouez sur l’écran pliable avec le smartphone ouvert. Elle se concentre au niveau de l’appareil photo.
La partie audio n’est pas en reste avec deux haut-parleurs qui diffusent un son clair et on pourrait même dire détaillé pour un smartphone.
Cette architecture permet également au Galaxy Z Fold 7 d’exceller dans le multitâche avec l’ouverture de 3 fenêtres en même temps mais aussi en matière d’IA. Samsung n’a plus rien à prouver de ce côté-là.
Galaxy AI offre une panoplie de fonctionnalités IA parfaitement intégrées à One UI 8. Assistant, interprète, transcription, prise de notes, résumer, Now Bar, Now Brief, retouches photo multiples, le Galaxy Z Fold 7 sait tout faire.
J’apprécie particulièrement les propositions d’améliorations IA des photos accessibles en un seul geste. Je vous en ai déjà parlé lors du test du Galaxy S25 Ultra.
Le Galaxy Z Fold 7 se distingue en tirant parti de son grand écran pliable pour les retouches photo. La version originale de la photo et celle retouchée s’affichent côte à côte sur l’écran.
L’autonomie, la bonne surprise
Le Galaxy Z Fold 7 embarque seulement une batterie de 4400 mAh. Cela paraît peu par rapport à la concurrence qui annonce des batteries en silicium-carbone de plus en plus grosses. Samsung prouve qu’une grosse batterie n’est pas forcément synonyme de grosse autonomie.
L’important est l’optimisation de la consommation d’énergie. Sur ce point le Galaxy Z Fold 7 est un champion.
Contre toute attente, le Galaxy Z Fold 7 délivre une autonomie d’une journée avec une utilisation mixte de l’écran externe et pliable. C’est une belle performance compte tenu de la capacité de la batterie même si on aurait préféré plus.
J’imagine l’autonomie de ses smartphones le jour où Samsung acceptera de passer aux batteries en silicium-carbone ou à une technologie similaire.
A titre d’exemple, une partie de 20 minutes de Genshin Impact sur l’écran externe consomme 6 % de batterie avec les graphismes au maximum et une fréquence d’image en 60 fps. Pour la même durée de jeu, le Z Fold 7 consomme 8 % d’énergie sur le grand écran pliable.
La vitesse de charge est sans conteste le point qui fâche vraiment. Le Galaxy Z Fold 7 est compatible avec la recharge 25 W. Ça n’est pas une erreur de frappe, seulement 25 W. Samsung aurait pu faire un effort et aller jusqu’à 45 W. La batterie se recharge à 100 % en 1 h 30.
La photo
Le Galaxy Z Fold 7 accueille à l’arrière un appareil photo composé de trois caméras. Il se compose d’un capteur principal de 200 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif X3 de 10 MP. Le Z Fold 7 retrouve le capteur 200 MP du Galaxy S25 Ultra sans pour autant l’égaler.
Les photos sont de très bonne facture mais il y a une légère perte de qualité dans les angles. Ça n’est pas visible au premier coup d’œil. Il faut vraiment fixer la photo. Mis à part ce détail, les photos flattent la rétine. Elles offrent un beau piqué.
Les couleurs sont riches sans pour autant tomber dans le psychédélique. L’appareil sait très bien gérer les fortes luminosités. Comme vous pouvez le constater, il réussit en même temps à éclairer les zones sombres. Je vous laisse saliver devant ces patatas bravas.
Le Galaxy Z Fold 7 convainc également lorsque la lumière commence à baisser. Les clichés sont nets. L’algorithme se débarrasse du bruit sans sacrifier le niveau de détail. Les couleurs sont respectées et l’ambiance lumineuse reste fidèle à ce que vous voyez. Il parvient aussi à dompter sans problème les éclairages urbains.
Le zoom, l’ultra grand-angle et les portraits
Le téléobjectif 10 MP avec son zoom optique X3 atteint vite ses limites. Au-delà du zoom X3, les détails s’estompent rapidement. Le zoom X10 manque de finesse et cela ne fait qu’empirer avec les zooms X20 et X30. Ce téléobjectif a au moins le mérite de reproduire la colorimétrie du capteur principal.
De son côté, l’ultra grand-angle peut aussi se targuer de respecter le traitement la palette chromatique du capteur principal. Il garantit également une bonne gestion de la luminosité. Samsung réussit à limiter le sentiment d’aspiration au centre de la photo.
Le Galaxy Z Fold 7 est un vrai spécialiste des portraits. Il maîtrise la moindre mèche de cheveux rebelle. J’ai été impressionné par la précision des détourages. L’algorithme identifie parfaitement les contours. Il applique avec subtilité une zone de flou progressif pour détacher en douceur le sujet de l’arrière-plan.
Samsung Galaxy Z Fold 7 – Ce que j’en pense
J’ai complétement craqué pour le Galaxy Z Fold 7. Après 6 générations, le smartphone pliable de Samsung arrive enfin à maturité. Le nouveau format et sa cure minceur changent complétement la perception du smartphone pliable et l’expérience utilisateur.
Désormais, le Z Fold 7 peut se substituer à un smartphone classique avec en plus le côté polyvalent de son grand écran pliable. Ce dernier, transforme le Galaxy Z Fold 7 en véritable machine de jeu mais aussi en un outil parfait pour travailler en déplacement par exemple.
Du côté de la photo, le capteur principal de 200 MP donne au Galaxy Z Fold 7 un appareil photo digne de ce nom. Ses capacités sont bien meilleures que celles du Galaxy Z Fold 6 même si les autres capteurs sont un peu à la traîne.
L’autonomie est l’autre bonne surprise de ce test. Je craignais le pire avec sa batterie de 4400 mAh. Samsung a su me surprendre avec une optimisation de la consommation d’énergie. Résultat, le Galaxy Z Fold 7 a une journée d’autonomie dans la moyenne des autres smartphones pliables. Par contre, l’incompréhension demeure sur le choix de la recharge 25 W.
Au final, le Galaxy Z Fold 7 est une vraie réussite. Désormais compact, il offre une expérience utilisateur beaucoup plus agréable avec des performances de pointe équilibrées. Il reste la question de son prix. Le Galaxy Z Fold 7 démarre à 2100 € en 12/256 Go.
Samsung Galaxy Z Fold 7 – Les caractéristiques techniques
|Galaxy Z Fold 7 – 5G
|Ecran
|Ecran externe 6,5 pouces Dynamic AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
Ecran interne 8 pouces Dynamic AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
|Définition
|Ecran externe 2520 x 1080 pixels (Dynamic AMOLED 2X) – 2600nits
Ecran interne 2160 x 1856 pixels (Dynamics AMOLED 2X) – 2600nits, HDR10+
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12/16Go DDR5X
|Stockage
|256Go/512Go/1To
|Mises à jour
|7 ans OS et 7 ans sécurité
|Caméras arrières
|200MP 1/1.3″ (f/1.7) + OIS + UGA 12MP (f/2.2) + Téléobjectif X3 10MP (f/2.4) OIS – Vidéo 8K/30ims
|Caméras frontales
|10MP (f/2.2)
Frontal 10MP (f/2.2)
|IP68
|IP48
|Batterie
|4400mAh
|Charge rapide
|25W (non fourni), sans fil 15W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Latéral
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC
|Audio
|2 haut-parleur
|Android
|Android 16 – One UI 8
|Dimensions
|Ouvert 158,4 x 143,2 x 4,2mm – 215g
Fermé 158,4 x 72,8 x 8,9mm