Le Carnet de Lady Rebecca – Un livre audio à la croisée de la romance Regency et du Cosy Mystery

Avec Le Carnet de Lady Rebecca, Felicia Kingsley nous entraîne dans une aventure délicieusement anachronique, faite de dentelles, de scandales et d’un irrésistible corsaire.
C’est un roman audio publié par les Éditions Thélème et les Éditions Charleston, qui conjugue esprit romanesque et humour avec une aisance déconcertante.
L’intrigue de “Le Carnet de Lady Rebecca”
Rebecca Sheridan, brillante étudiante en égyptologie en 2020 et fan invétérée de Jane Austen, voit sa vie basculer lorsqu’elle se retrouve propulsée dans le Londres de 1816.
Adieu wifi et services de livraison, bonjour bals aristocratiques, chapeaux extravagants et convenances sociales.
Devenue Lady Rebecca, elle se retrouve plongée dans un univers Regency où les apparences comptent autant que les alliances.
Son cœur, lui, ne tarde pas à s’emballer pour Reedlan Knox, un corsaire aussi sulfureux que dangereux, qui réunit toutes les caractéristiques du bad boy romantique.
Mais l’histoire ne se limite pas à une romance corsetée. Lorsqu’Emily, la meilleure amie de Rebecca, disparaît, l’intrigue se transforme en enquête haletante. Secrets de famille, complots, trahisons et mariages arrangés composent une toile de fond digne des meilleurs drames historiques.
Les personnages secondaires – Archie, Céleste, la fantasque tante Calpurnia ou encore l’oncle Algernon – apportent une touche de fantaisie bienvenue, comme sortis d’une comédie chorale raffinée.
Felicia Kingsley, plume star en Italie
Architecte de formation, née en 1987, Felicia Kingsley s’est imposée comme une figure incontournable de la romance moderne en Italie.
Avec quatorze romans traduits dans seize langues et plus de trois millions de lecteurs et lectrices à travers le monde, elle a su conquérir un public fidèle.
Une interprétation magistrale
Découverte coup de cœur : Armelle Lecoeur. Elle insuffle une énergie communicative et un vrai relief à chaque personnage.
Son interprétation, vive et nuancée, rend l’écoute particulièrement immersive, tant dans les dialogues pétillants que dans les moments plus intenses.
Pourquoi l’écouter
Le Carnet de Lady Rebecca est un plaisir d’un bout à l’autre. L’ambiance Regency est retranscrite avec humour et modernité, la romance est piquante, l’intrigue pleine de rebondissements, et le tout porté par une interprétation qui captive.
C’est drôle, rythmé, intelligent, avec une pointe de féminisme assumée. En un mot : addictif. Pour écouter un extrait et vous faire votre idée c’est ici.
-Durée d’écoute: 14h31
-Genre : Romance fantasy (façon Outlander) et cosy mystery historique (Bridgerton n’a qu’à bien se tenir).
