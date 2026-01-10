Soldes – PC Samsung Galaxy Book4 Pro économisez 43%

Profitez de ce bon plan pour les soldes ! L’excellent PC portable Samsung Galaxy Book4 Pro 14 pouces 16/512 Go est en super promo ! Vous économisez 43%, c’est une excellente affaire !
Galaxy Book4 Pro est à 849.99€ au lieu de 1499.99€. Suivez ce lien pour l’acheter. Une autre offre au même prix est dispo ici.
Samsung Galaxy Book4 Pro quelques infos et une vidéo pour tout savoir !
Ecran tactile avec traitement anti-reflet, sécurité renforcée avec Knox, autonomie étendue, ils embarquent également le nouveau processeur Intel Core Ultra. Cette architecture regroupe un CPU plus rapide et un GPU plus performant, ainsi qu’une nouvelle unité de traitement neuronal (NPU4).
Grâce à cette dernière, les Galaxy Book4 Pro accueille au cœur de ses circuits la puissance de l’intelligence artificielle. Samsung a insufflé de l’IA à différents niveaux de ses PC et a renforcé l’interaction entre les Galaxy S24 et les Galaxy Book 4.
Le PC portable bénéficie de la puissance de l’intelligence artificielle du smartphone pour retoucher les photos par exemple. N’oublions pas non plus l’IA Copilot de Microsoft. Suivez ce lien pour l’acheter.
