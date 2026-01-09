Le marché du sonore en France génère plus de 43 milliards d’euros, chiffres clés 2026

A l’occasion de la Semaine du Son qui débutera le 19 janvier, l’UNESCO, publie une étude rare sur les industries du sonore en France.
Quelles sont les tendances, quel est le poids de ces industries méconnues ? Nous ferons ici un focus particulier sur la part du livre audio.
Les industries du sonore, un maillon indispensable
Les industries du sonore se positionnent comme un pilier fondamental de l’économie française. Elles regroupent des domaines variés allant de la création sonore aux télécoms, en passant par l’expertise acoustique et l’audiologie.
Collectivement, ces activités génèrent un chiffre d’affaires de 43,2 milliards d’euros en France. Cette performance traduit une croissance notable de +15 % sur cinq ans. cela représente un taux annuel moyen de +2,9 %.
Ce secteur dynamique emploie l’équivalent de 141 177 emplois à temps plein, lesquels se répartissent dans des secteurs aussi divers que la culture, les télécommunications, l’ingénierie, l’industrie ou la santé.
L’étude économique menée par ASTERès sur la contribution du secteur sonore à l’économie française met en évidence une filière en pleine expansion, essentielle et structurée autour d’une double nature : culturelle et technique.
Chiffres clés du marché global du son en France
La contribution économique totale du secteur sonore en France est d’ordre macroéconomique, affichant une dynamique très positive :
Activité (Chiffre d’Affaires) : Plus de 43 milliards d’euros (Md€) d’activité générée.
Emplois : Plus de 140 000 emplois concernés par la filière.
Croissance Générale : Le secteur connaît une croissance soutenue, s’élevant à plus de 15% en 5 ans.
Dynamique Sectorielle : Cette croissance est particulièrement portée par l’explosion du streaming audio qui a fait progresser la musique enregistrée de +75 % sur cinq ans, ainsi que par l’essor spectaculaire des livres audio avec une hausse de +164 % sur la même période.
Focus sur le secteur du livre audio : un pilier 100% Sonore
L’étude identifie le livre audio comme un pilier de l’économie du son. C’est l’une des activités où la valeur est intégralement créée par la composante sonore.
Le livre audio est classé parmi les secteurs dont le son crée 100% de la valeur dans leur CA. Le son provenant des livres audio représente 58 M€.
Cette caractéristique le place au même niveau que la radio ou les ventes de musique enregistrée. En effet, le produit final est exclusivement sonore, contrairement à des domaines comme l’audiovisuel (où le son représente 16% de la valeur) ou l’édition de jeux vidéo (3,7%).
Ces chiffres confirment la position du livre audio comme un segment spécifique et dynamique au sein de l’économie culturelle. L’intégralité de la valeur est attribuable à l’ingénierie et à la création sonore.
