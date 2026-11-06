J’ai testé KidyPrinter AI : la boîte à histoires magique qui transforme la voix des enfants en dessins

La marque belge KidyWolf propose avec la KidyPrinter AI une vision originale de la technologie : utiliser l’intelligence artificielle pour éloigner les enfants des écrans et stimuler leur créativité sur du vrai papier.
Compacte, légère, rechargeable en USB-C et conseillée à partir de 6 ans, cette petite imprimante thermique sans encre transforme une simple idée énoncée à voix haute en un dessin prêt à être colorié, découpé ou offert.
Que propose KidyPrinter AI ?
Cette petite boite verte, légère et maniable délivre ses secrets.
Créer des histoires à la voix est un concept particulièrement plaisant. L’enfant décrit ce qu’il imagine (« un dragon qui joue au football », « une licorne astronaute » ou encore « un lapin sur un vélo avec une carotte » mon exemple ci-dessous), choisit parmi les styles graphiques proposés, et le résultat imprimé s’avère très fidèle à la commande vocale.
L’application intègre d’ailleurs une reconnaissance vocale disponible en 21 langues, facilitant l’autonomie des enfants.
Pour utiliser le jouet, il faut utiliser l’appli Tiny Print sur le téléphone des parents. Elle ne se limite pas à la génération par IA. Elle regorge de petites fonctions ludiques et d’icônes pour customiser des visuels. On peut par exemple, créer de puzzles, saisir du texte, faire du coloriage ! Il faut un certain temps pour tout explorer. C’est super ! mais KidyWolf est vraiment avare d’explications !
À la rédaction, notre mascotte « Cochonette » s’est prêtée au jeu et nous avons pu la personnaliser facilement avant de l’imprimer.
Une Ai raisonnée
À l’heure où les écrans envahissent le quotidien, l’imprimante propose un usage intelligent de la technologie.
Les idées quittent immédiatement le monde virtuel pour devenir des objets tactiles que l’on peut toucher, afficher ou conserver. L’impression noir et blanc sert de support de création complet (coloriage, découpage, décoration, cartes, histoires inventées…). Des feutres sont d’ailleurs fournis dans la boîte pour en profiter tout de suite.
J’apprécie aussi le fait que KidyWolf a intégré des garde-fous efficaces. Les requêtes inappropriées, injurieuses ou sensibles sont automatiquement bloquées, ce qui permet de laisser les enfants explorer l’outil en toute sécurité
Ce qui pourrait être amélioré
Le principal point faible réside dans la mise en route initiale. L’appairage et la prise en main manquent d’intuitivité, d’autant que KidyWolf n’a pas inclus de manuel détaillé avec toutes les possibilités de KidyPrinter AI .
Lors des premières utilisations, on tâtonne un peu. Mis à part ça, l’expérience est amusante. C’est parfait pour les jours de pluie.
Mes conseils aux parents
Accompagnez l’enfant pour la configuration et les premiers essais afin d’éviter la frustration. Une fois ce cap passé, l’utilisation devient fluide et l’enfant gagne en autonomie.
Prévoyez d’emblée des rouleaux de papier supplémentaires. Un seul rouleau est fourni dans la boîte (il permet d’imprimer environ 80 images/photos), et avec la vitesse à laquelle les enfants enchaînent les créations, il risque de se vider très vite !
Ce que j’en pense
La KidyPrinterAI est une belle réussite pour réconcilier l’innovation technologique et le développement sensoriel des enfants dès 6 ans.
L’IA n’est pas ici une fin en soi, mais le point de départ d’une activité manuelle bien réelle. Malgré un démarrage un peu laborieux, la qualité d’impression, la fidélité des illustrations et la sécurité de l’écosystème en font un outil créatif que je recommande ! En voilà une belle idée de cadeau à mettre sous le sapin !
Prix : A partir de 50€ Suivez ce lien pour acheter cliquez ici ou cliquez ici
Age conseillé : dès 6 ans
Retrouvez nos tests et actualités sur les boites à histoires et conteuses ici.