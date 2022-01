Avis de lecture - Lore Olympus : la réécriture moderne d'un mythe grec - IDBOOX

Les éditions Hugo se lancent dans le roman graphique avec la sortie de « Lore Olympus » !

Lore Olympus est un webcomic* qui a débuté au printemps 2018 sur la plateforme Webtoon. Scénarisé et dessiné par Rachel Smythe – une autrice néo-zélandaise – Lore Olympus rencontre un fort succès grâce à son dessin, sa colorisation… mais surtout grâce sa réécriture contemporaine de l’histoire d’amour entre Perséphone et Hadès.

La série compte actuellement presque 190 chapitres ; ce premier volume regroupe, quant à lui, 25 chapitres (dont un exclusif).

Le résumé éditeur est disponible à la fin de cette chronique.

Mythologie grecque… But with a twist

Si les illustrations m’avaient conquises très vite, les thèmes abordés (le féminisme, la liberté de choix, la dépression, le stress post-traumatiques, les violences (sexuelles ou non), etc.) sont réellement les points forts de cette lecture coup de cœur !

Les thèmes sont amenés avec justesse, délicatesse et réalisme. La lecture est touchante, vibrante d’émotions et très addictive. Les personnages sont rapidement attachants. Lore Olympus pourra donc plaire autant aux ado qu’aux adultes.

La version papier est agréable en main. L’édition de Hugo bénéficie d’un papier de qualité qui fait ressortir les couleurs, ainsi que d’une belle couverture en dur avec soft touch et vernis sélectif.

Un des bémols concerne la mise en page : l’adaptation pour la version papier nécessite un découpage et une mise en page adaptés à ce format. Là où le Webtoon est lu de manière verticale (on scrolle vers le bas pour avoir la suite), la version papier se lit, quant à elle, de manière classique.

Ceci étant dit, pour les lecteurs qui n’auraient pas découvert la version web en premier, je doute que le plaisir ne soit gâché par ce changement.

Le trait de Rachel Smythe dégage une certaine sensualité. Si les dessins sont sublimes, la colorisation n’est pas en reste ! J’aime tout spécialement l’utilisation des couleurs : chaque personnage se voit attribuer un code couleur (Hadès en bleu, Perséphone en rose…).

À la fois drôle, sérieux et poétique, Lore Olympus revisite avec brio l’enlèvement de Perséphone par Hadès et c’est à lire absolument !

*Bandes-dessinées en ligne, aussi appelées webtoon.

Résumé éditeur

Perséphone, jeune déesse du printemps, est nouvelle au Mont Olympe. Sa mère, Déméter, l’a élevée exprès dans le royaume des mortels, pour la protéger des tentations. Mais après que Perséphone lui a promis de s’entraîner comme vierge sacrée, elle est autorisée à aller à l’université et à vivre dans le monde glamour et trépidant des dieux.

Lorsque sa colocataire, Artémis, l’emmène à une fête, sa vie entière change : elle y rencontre Hadès et l’étincelle est immédiate avec le souverain charmant mais incompris des Enfers. Tout s’accélère alors, Perséphone doit maintenant naviguer entre les jeux stratégiques et les relations déroutantes qui régissent l’Olympe, tout en trouvant sa place et en affirmant son pouvoir.