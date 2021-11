Les recettes du monde dans les films d’animation – Un livre qui met l’eau à la bouche - IDBOOX

C’est l’heure de passer à table avec le livre Les recettes du monde dans les films d’animation édité par Ynnis.

On a pris l’habitude d’associer les mangas à la nourriture. Cela a donné naissance à de nombreux livres de cuisine en lien avec les animes japonais. L’éditeur Ynnis a eu la bonne idée d’aller plus loin.

La nourriture dans les films d’animations au delà des animés japonais

L’éditeur explore la cuisine dans tous les genres de films d’animation dans le livre Les recettes du monde dans les films d’animations. Ca a le mérite d’être un titre évocateur. Cet ouvrage de 144 pages rassemble plus de 20 recettes variées issues de films.

Le plus évident est Ratatouille mais il y en a d’autres auxquels on n’aurait pas forcément pensé. Moi, moche et méchant, Shrek, Wallace & Gromit, Dragons ou encore Your Name, L’étrange Noël de Monsieur Jack, au fil des recettes on se rend compte de l’importance de la nourriture dans les films d’animation.

Des recettes alléchantes

Les recettes sont réparties en deux catégories : salées ou sucrées. Elles sont expliquées et illustrées pour que les petits comme les grands puissent réaliser les plats en suivant pas à pas les étapes. Chaque recette est accompagnée d’une fiche qui la replace dans le contexte du film.

Se cultiver c’est bien mais qu’est ce qu’on mange ce soir ? Certaines recettes sont simples et d’autres un peu plus complexes mais elles sont toutes appétissantes.

Tian de légumes, scones au cheddar, Kétoun, Ramen, Hachis Parmentier, Molé Poblano, Bonhomme pain d’épices, gâteau à la citrouille, Dôme à la fraise, préparez-vous à faire le tour du monde dans votre assiette. (Pour la dernière recette, vous ne devinerez jamais de quel film d’animation elle provient).

J’ai faim !

