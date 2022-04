L’Impressionnisme – Un petit musée à déplier dans un livre - IDBOOX

Le coffret L’impressionnisme est un écrin renfermant des joyaux de la peinture. Il réunit l’essentiel de ce qui constitue l’impressionnisme.

Monet, Caillebotte, Renoir, Manet, Degas, Morisot et bien d’autres ont contribué à rendre ce courant artistique du 19e siècle incontournable. Bien que l’impressionnisme prenne plusieurs formes, on retrouve dans chacun des artistes une sorte de fil rouge qui permet de les rattacher à cette famille picturale. La majeure partie de ces œuvres sont mondialement connues et aujourd’hui encore suscitent l’admiration.

Les édition Hazan publient un magnifique coffret sur L’impressionnisme. Celui-ci se déploie comme un accordéon (voir photo ci-dessous), donnant la sensation au lecteur de posséder une exposition dans sa demeure.

Un livret explicatif faisant office de cartels, donne des détails sur chacune des œuvres représentées, elles sont au nombre de 50. On a vraiment l’impression de découvrir un petit musée sur papier !

Aussi réussi que le coffret 100 vues célèbres d’Edo (lire notre article) L’impressionnisme est un must pour admirer et comprendre l’un des mouvements artistiques les plus renommés au monde !

