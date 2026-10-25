Alchemy of Secrets de Stéphanie Garber : quand le faste d’Hollywood rencontre la magie noire

La « papesse de la romantasy » est enfin de retour en France, et elle ne fait pas les choses à moitié.
Avec le premier tome d’Alchemy of Secrets, Stéphanie Garber nous plonge dans une romantasy best-seller au charme vénéneux, portée par une ambiance fantastique dont on ne se lasse définitivement pas.
Et que dire de l’objet du livre en lui-même ? Un ouvrage tout simplement somptueux, aussi éblouissant par son esthétique soignée que par le récit captivant qu’il renferme.
Une intrigue envoûtante au cœur de la Cité des Anges
Décidée à faire la lumière sur la mort tragique de ses parents, Holland s’enfonce dans les coulisses d’un Los Angeles bien loin des clichés. Mais derrière les paillettes, le glamour et les projecteurs de la scène, la ville dissimule des forces anciennes et sombres. Dans cet Hollywood gothique et mystérieux où chaque sourire chaleureux peut cacher un piège mortel, la tension ne faiblit jamais.
L’histoire bascule irrémédiablement lorsque surgit l’énigmatique Gardien du Temps. Son verdict est sans appel : Holland n’a plus que vingt-quatre heures à vivre… à moins de réussir à mettre la main sur une relique mythique, le Cœur Alchimique.
Un labyrinthe de mystères et une tension romantique électrique
Piégée au cœur d’une course contre la montre frénétique, Holland se retrouve jetée dans un dédale de magie et de manipulations où le danger rôde à chaque coin de rue.
La grande force du récit réside dans cette atmosphère de suspicion permanente : à qui faire confiance quand le doute s’infiltre partout ?
D’un côté, il y a Gabe, cet homme troublant qui affirme avoir été envoyé par la sœur de Holland pour la protéger.
De l’autre, Adam, le professeur aussi charismatique qu’énigmatique, qui soutient fermement que Gabe est la pire menace qui soit.
Entre mensonges, trahisons et alchimie naissante, un seul faux pas pourrait faire basculer le rêve hollywoodien de Holland en un véritable cauchemar éveillé.
Un univers fastueux : le Old Hollywood revisité
Stéphanie Garber déploie tout son talent pour façonner un univers hybride, grisant et follement immersif.
Elle réussit le pari d’associer le charme rétro du Old Hollywood à une fantasy sombre et sophistiquée. Son Los Angeles est totalement enivrant : au détour d’une ruelle sombre, on peut aussi bien y croiser un gentleman mystérieux capable de prédire votre heure dernière, que le Diable en personne, accoudé au bar en marbre d’un luxueux hôtel d’Hollywood en train de siroter sereinement un side-car.
Alchemy of Secrets (Bayard) est une réussite visuelle et narrative. Stéphanie Garber confirme son statut d’autrice incontournable du genre en offrant un roman à l’atmosphère étouffante, envoûtante et résolument chic.
Une lecture coup de poing et glamour que vous ne pourrez plus lâcher avant la dernière page ! A lire dès 15 ans. Pour acheter ce livre cliquez ici ou suivez ce lien.