Nouveaux Kindle (2026) : quelles sont les différences ? Quel modèle choisir ?

Amazon renouvelle ses liseuses Kindle d’entrée de gamme en introduisant un tout nouveau choix.
Au-delà de la question avec ou sans publicités, il faut désormais départager la version classique en plastique mat et la version premium en aluminium. Regardez notre vidéo.
Ce que les deux modèles ont en commun
Quelle que soit la version sur laquelle se portera votre choix, l’expérience de lecture reste rigoureusement identique.
Les deux liseuses bénéficient d’un design modernisé, à la fois plus fin et plus léger.
Les performances sont améliorées permettant aux livres de s’ouvrir 30 % plus rapidement que sur la génération précédente.
Toutes deux intègrent le même écran antireflet de 6 pouces à l’effet papier si confortable pour les yeux, sans aucune notification pour perturber vos moments de calme. Elles profitent de la même autonomie exceptionnelle pouvant atteindre jusqu’à 6 semaines. A noter que le bouton d’allumage est désormais sur le côté et pas en dessous.
Les différences pour les Kindle 2026 nouvelle génération
La distinction se fait principalement sur la finition du boîtier, la capacité de stockage et les options tarifaires.
Pour varier les plaisirs, la version en aluminium existe en vert ou en bleu. Le modèle de 16 Go est proposé dans une couleur Ubé très tendance (violet) ou dans un noir plus classique.
Le Kindle à finition en plastique mat constitue la version la plus accessible de la gamme.
Equipé d’un dos lisse en plastique, il propose un espace de stockage de 16 Go. Il est commercialisé au prix de 154,99 € dans sa version avec publicités. Suivez ce lien.
Le prix grimpe à 174,99 € dans sa version sans publicités. Suivez ce lien.
La liseuse Kindle à finition en aluminium se positionne sur un segment plus qualitatif.
Il arbore un dos en aluminium du plus bel effet, double l’espace de stockage pour atteindre 32 Go. Cette liseuse est sans publicités. Le tarif est de 194,99 €. Suivez ce lien.
Lequel est fait pour vous ?
Optez pour le Kindle en plastique mat si vous privilégiez le tarif le plus doux ou si vous préférez la simplicité de ce matériau au quotidien.
Tournez-vous vers le Kindle en aluminium si vous recherchez un design plus prestigieux, une durabilité renforcée au toucher, le double de stockage et une tranquillité totale sans aucune publicité.
Alors, après ce comparatif, quelle team choisirez-vous entre le plastique et l’aluminium ?
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