C’est mon corps, un livre pour apprendre la notion d’intimité aux enfants de 6 ans et plus

Mai Lan Chapiron poursuit son travail de prévention auprès des enfants avec une nouvelle édition de son livre “C’est mon corps”.
Après la publication due Le Loup (sur l’inceste), et de, C’est mon corps adaptée aux enfants dès l’âge de 2 ans (lire notre chronique) l’autrice s’adresse aux plus grands (6 – 10 ans).
C’est mon corps – Faire de la prévention contre les violences sexuelles
Le jeune lecteur, dès l’âge de 6 ans, est invité à découvrir les parties intimes. Le livre explique aussi, avec humour et délicatesse, qu’un enfant ne doit être touché par autrui sans son consentement.
Pour cela, elle donne des exemples et illustre le propos tout en finesse. L’objectif n’est pas de dramatiser mais de donner les règles de sécurité essentielles aux enfants.
La fin du livre donne accès à des pages documentaires afin que les adultes et les juniors échangent sur le sujet du corps.
Attouchements, pédophilie, le mal est profond dans notre société. C’est mon corps agit comme un rempart pour informer sans faire peur !
Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici
