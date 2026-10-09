Exposition Gustave Fayet à la Fondation Vuitton, voici pourquoi il faut y aller absolument !

Jusqu’au 8 mars 2027, la Fondation Louis Vuitton ouvre ses portes à un événement d’une ampleur inédite : l’exposition « Gustave Fayet. Collectionneur – Créateur. Icônes de l’art moderne ».
Hors normes, vibrante et profondément émouvante, cette carte blanche rend hommage à l’un des esprits les plus audacieux et visionnaires du début du XXe siècle.
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La redécouverte d’un homme-orchestre de la modernité
Longtemps éclipsé par les chefs-d’œuvre qu’il a su rassembler, Gustave Fayet (1865-1925) retrouve aujourd’hui toutes ses lettres de noblesse.
Si le grand public le connaît parfois à travers sa passion pour les maîtres modernes ou sa restauration de la célèbre Abbaye de Fontfroide, l’exposition de la Fondation Louis Vuitton le révèle comme un artiste à part entière.
Artiste touche-à-tout d’une créativité sans frontières, Gustave Fayet fut peintre, aquarelliste, céramiste. Mais ce n’est pas tout, il fut aussi décorateur, mais aussi créateur de tapis, de tissus et de papiers peints.
Un créatif insatiable pour qui l’art devait irriguer chaque instant de la vie. En célébrant à la fois le mécène au flair infaillible et l’artisan plasticien, l’événement montre au visiteur, tout ce que la création a de plus pur, de plus intime et de plus beau.
Un feu d’artifice à chaque salle
S’aventurer dans l’exposition, c’est assister à un véritable feu d’artifice visuel qui explose à chaque étape.
Le parcours réunit près de 500 œuvres et documents. Il propose un dialogue fascinant entre les créations personnelles de Fayet et les pièces maîtresse de sa légendaire collection.
On y contemple par exemple des chefs-d’œuvre absolus. Vincent van Gogh, avec des toiles mythiques comme l’Autoportrait à l’oreille bandée ou Le jardin du poète. Jamais exposé depuis 1937.
Paul Gauguin, dont Fayet fut l’un des plus fervents défenseurs et collectionneurs, réunissant pour l’occasion des œuvres majeures comme Le Christ jaune.
Odilon Redon, ami intime de l’artiste, représenté notamment par les panneaux décoratifs monumentaux Le Jour et La Nuit réalisés pour Fontfroide.
Mais aussi des toiles d’Édgar Degas, Paul Cezanne, Henri de Toulouse-Lautrec ou Berthe Morisot.
Chaque salle offre une confrontation esthétique saisissante où le regard du collectionneur éclaire le geste de l’artiste.
Une scénographie époustouflante : au-delà du simple regard
Pensée et orchestrée sous la direction artistique de Robert Carsen, la scénographie de l’exposition transporte littéralement le visiteur dans une expérience unique.
L’immersion commence par la reconstitution intimiste des appartements haussmanniens de Gustave Fayet. Elle restitue avec une précision passionnante l’atmosphère chaleureuse et raffinée où se côtoyaient peintures, céramistes et mobilier d’art.
Puis, au fil des niveaux, le parcours gagne en ampleur et en poésie jusqu’à l’ultime salle qui clôture l’exposition en apothéose.
Ce travail sur la lumière, les espaces et les correspondances visuelles transforme la visite en un spectacle total qui va bien au-delà de la simple contemplation d’une œuvre isolée.
J’ai ressenti physiquement l’énergie d’un homme qui a voué sa vie à la quête de la beauté et à l’amitié artistique.
Gustave Fayet – Un rendez-vous incontournable
En réunissant ce patrimoine dispersé et en redonnant sa place centrale à ce visionnaire injustement oublié, la Fondation Vuitton signe l’un des événements culturels les plus marquants de la saison.
Une exposition émouvante, spectaculaire et éblouissante à ne manquer sous aucun prétexte.
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Photos et vidéo Frédéric Danilewsky
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