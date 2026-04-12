Genshin Impact Artbook Vol. 3 : une nouvelle escale enchantée à Teyvat

En route pour Teyvat, voyageur ! Si vous pensiez avoir tout vu des paysages de Liyue ou des cerisiers d’Inazuma, préparez-vous à une nouvelle claque visuelle.
Après le succès des volume 1 et 2, ce Volume 3 place la barre encore plus haut.
Genshin Impact l’Artbook officiel n’est pas seulement un livre, c’est une véritable constellation de souvenirs pour tout aventurier qui se respecte.
Le butin du collectionneur
Pour cette nouvelle édition, miHoYo et Mana Books ne se contentent pas de flatter nos rétines. En ouvrant cet ouvrage, vous tomberez sur un véritable « loot » légendaire !
Genshin Impact l’Artbook officiel c’est 205 pages de pur bonheur visuel. Un format généreux pour explorer les moindres détails des environnements et du chara-design.
Genshin Impact – Une immersion totale
Plongez dans l’univers fantastique du jeu de rôles et d’action le plus populaire à travers des fiches personnages détaillées, de sublimes illustrations inédites et des visuels commémoratifs qui retracent les moments forts de nos périples passés.
“Vos personnages préférés vous attendent et bien plus encore ! Des croquis préparatoires aux fresques épiques, chaque page est une invitation à la contemplation.”
Plus qu’un simple recueil, cet artbook est un artefact indispensable. Que vous soyez un “main” Voyageur ou un collectionneur invétéré, ce volume 3 est le compagnon idéal pour prolonger l’aventure hors écran.
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